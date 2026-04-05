Coadyuva SSP en acciones de búsqueda en el Centro Penitenciario de Cieneguillas

Zacatecas, Zac.- Como parte del trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer las acciones de búsqueda de personas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, brindó apoyo y facilidades para la realización de actividades de búsqueda en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil y Femenil de Cieneguillas.

Las acciones consistieron en la proyección y revisión de fichas signaléticas de población penitenciaria varonil y femenil correspondientes al periodo comprendido del año 2017 a la fecha, con el propósito de contribuir a los procesos de localización e identificación de personas.

En estas labores participaron la Red Internacional de Personas Desaparecidas y la Red Nacional de Búsqueda de Personas, Colectivos Estatales de las Familias de Personas Desaparecidas, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ ) así como la Comisión Local de Búsqueda de Personas y los colectivos Buscando tu Rastro con Amor, Hasta Encontrarles, Buscadoras Zacatecas y Tú Ausencia nos Unió, que proyectan un trabajo coordinada al interior del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, otorgó las condiciones necesarias para el desarrollo ordenado y seguro de estas actividades, reafirmando su compromiso de colaborar con las instituciones responsables y con los colectivos de búsqueda, privilegiando el respeto a los derechos humanos y el acceso a la verdad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la coordinación interinstitucional y refrenda su compromiso de continuar impulsando estrategias que contribuyan a la localización de personas y al acompañamiento de las familias en sus procesos de búsqueda.

—ooOoo—