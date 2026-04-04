Música de la Guardia Nacional presente en el FCZ 2026

Zacatecas, Zac.- En el marco del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, el Foro Estelar de Plaza de Armas fue escenario de una jornada donde la música y el servicio público convergieron en una misma misión: fortalecer el tejido social.

La presentación de la Vanguardia Musical y el Mariachi de la Guardia Nacional de México no sólo ofreció un espectáculo de alta calidad artística, sino que evidenció el compromiso de la institución con la proximidad ciudadana, al generar espacios de encuentro que promueven la confianza, la identidad nacional y la paz social.

A través de un repertorio que transitó entre lo popular, lo folclórico y lo contemporáneo, la Vanguardia Musical desplegó una propuesta especial para este festival bajo el concepto música de antología, repertorio que invitó a bailar al público congregado en la Plaza de Armas de la ciudad y reconocerse en la diversidad sonora del país.

Este ensamble, concebido como una herramienta de intervención cultural, tiene como propósito disminuir tensiones en contextos adversos y reforzar el sentido de pertenencia mediante la música, se reafirmó en esta edición del FCZ como un puente entre la institución y la sociedad.

Por su parte, el Mariachi de la Guardia Nacional, activo desde 2019, dio muestra de su papel como embajador de la tradición mexicana. Con interpretaciones de sones, rancheras y piezas emblemáticas del cancionero nacional, el conjunto evocó emociones colectivas y celebró la riqueza cultural de México.

Su presencia en escenarios públicos, tanto nacionales como internacionales, responde a una estrategia de acercamiento social que busca mostrar el rostro humano de la institución, que ha promovido valores como la unidad, el respeto y el orgullo nacional.

Estas iniciativas musicales forman parte de la misión integral de la Guardia Nacional de México, que, además de desempeñar funciones de seguridad pública en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, ha apostado por acciones culturales que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.

La noche en Plaza de Armas dejó claro que, en Zacatecas, la música no solo se escucha: también se convierte en un lenguaje de diálogo, cercanía y esperanza.

Antes, en la apertura del Ciclo Internacional de Guitarra, se presentó Mengu Su, de China, cuya propuesta musical, caracterizada por técnica y sensibilidad interpretativa, cautivó a los asistentes desde los primeros acordes, en un concierto tuvo lugar en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.

La intensa jornada que incluyó actividades cinematográficas, académicas, de rock y artes escénicas concluyó con la presentación de Sonido Gallo Negro, en el Foro de Música del Mundo, en la Plazula de Miguel Auza, con un espectáculo que combinó la cumbia, la riqueza del folklore tradicional con arreglos contemporáneos y un estilo único, el que las imágenes también jugaron un papel especial.