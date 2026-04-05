Esterilización gratuita de mascotas llegará a Fresnillo, Saín Alto y Ojocaliente

Zacatecas, Zac..- Fomentar el bienestar en los animales de compañía y fortalecer la cultura de ser dueños responsables son temas que forman parte de la Agenda del Progreso, por lo que el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), realizará cirugías gratuitas para esterilizar mascotas en tres municipios de la entidad.
El lunes 6 de abril la brigada se instalará en el Balneario Las Arboledas del municipio Saín Alto; el martes 7 se trasladará al Centro de Salud de Estación Gutiérrez, en Fresnillo; mientras que el jueves 9 el módulo se instalará en el Auditorio Municipal de Ojocaliente.
