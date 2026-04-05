Saldo blanco en actividades de Semana Santa en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila informó que las actividades de Semana Santa en la entidad se desarrollaron con saldo blanco, en las que destacaron el orden, la seguridad, la paz y la alta participación ciudadana en los distintos municipios del estado.

Dio a conocer que, este Sábado de Gloria, en Jerez, se tuvo la asistencia de más de 7 mil jinetes a bordo de sus caballos, para ser parte de esta tradicional concentración en el Pueblo Mágico, que, después de años, recuperó su esplendor y en la que prevalecieron la tranquilidad, la convivencia y un gran ambiente festivo.

El Gobernador David Monreal Ávila dio a conocer que, asimismo, el Festival Cultural Zacatecas 2026, en su edición número 40, se ha llevado a cabo con un rotundo éxito, al registrar hasta 50 mil personas en torno a los espectáculos que se realizan en Plaza de Armas y los distintos escenarios del Centro Histórico de la ciudad.

Al término de la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizada este domingo, mencionó que el Festival Cultural ha registrado llenos totales en sus presentaciones, con un incremento estimado de entre 30 y 40 por ciento en la afluencia de turistas y visitantes de todo el país y del extranjero.

Dio a conocer que los operativos de seguridad implementados de manera coordinada permitieron que las festividades hayan transcurrido sin incidentes, incluso sin accidentes en las carreteras que conectan con esta entidad, lo cual calificó como un hecho de gran relevancia.

El Gobernador David Monreal atribuyó estos resultados a la Estrategia de Seguridad, basada en la coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

También, reconoció la hospitalidad de las familias zacatecanas, así como el trabajo de comerciantes, prestadores de servicios, taxistas y hoteleros, quienes han contribuido a brindar una experiencia positiva a las y los visitantes, al grado tal que se han quedado con un gran sabor de boca.

“Han sido días majestuosos, con una gran presencia turística y eventos que han desbordado nuestro Centro Histórico”, expresó en un mensaje emitido a la sociedad, y reiteró que Zacatecas avanza firmemente en el proceso de pacificación, por lo que invitó a la población a continuar disfrutando de las festividades con responsabilidad.

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