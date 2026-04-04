Se presentarán Vanguardia y Mariachi de la Guardia Nacional en General Enrique Estrada

Zacatecas, Zac. En el marco de su presentación en el 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, la Guardia Nacional de México también llevará su ensamble versátil, Vanguardia Musical, y su Mariachi al municipio General Enrique Estrada, el próximo domingo 5 de abril.

Este sábado 4 de abril, Vanguardia Musical y el Mariachi, a las 18:00 y a las 19:00 horas respectivamente, deleitarán a zacatecanos y visitantes en la Plaza de Armas del Centro Histórico. Con esta participación en el 40 aniversario del Festival Cultural, la Guardia Nacional contribuye al diálogo cultural entre sociedad e instituciones, a la vez que celebra la identidad nacional, el honor y la unidad en un espectáculo lleno de color, energía y corazón.

Su presencia en la entidad también se extiende a los municipios, por lo que el domingo 5 de abril, ambas agrupaciones interpretarán su repertorio en el jardín principal de General Enrique Estrada, a las 18 horas. Con ello, se fomenta la cultura y la actividad artística en el territorio estatal.

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