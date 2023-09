Inauguran exposición de Alfonso López Monreal

Zacatecas, Zac.- Una exposición variada, nostálgica, que no ha perdido al Zacatecas tradicional, y que en su técnica se conforma de dibujos, acuarelas, monotipos y pinturas es “Mágicos Márgenes”, obra de extraordinaria narrativa visual del artista zacatecano Alfonso López Monreal, la cual fue inaugurada este jueves 7 de septiembre, en el Museo Francisco Goitia.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, la Directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, acompañada del artista, de la escritora Mercedes de Vega y de la Directora del Museo Francisco Goitia, Adela Bañuelos, dijo que, para el Gobierno del Estado, es fundamental difundir y reconocer el trabajo de nuestros artistas.

“Más aún a quienes cuentan con una exitosa trayectoria hecha con base en el esfuerzo, trabajo y talento como es el caso del maestro López Monreal, quien, con ‘Mágicos Márgenes’, reafirma el interés en el dibujo, honrando sus virtudes con la magia del carboncillo, el pulso de sus trazos con la acuarela y la punta de plata.

“Esta noche es especial para quienes gustamos de la magia y disciplina de una notable ejecución plástica, ‘Mágicos Márgenes’ se enmarca como exposición ideal para la celebración del 45 aniversario del Museo Francisco Goitia”.

Dijo que se trata de una noche sumamente especial para Alfonso López Monreal y para quienes le acompañaron, “pues hoy celebra, con este recorrido, su admiración por la pintura de Francisco Goitia y Julio Ruelas; hoy, al igual que aquellas generaciones de artistas que tanta gloria nos han dado, López Monreal deja de manifiesto, con esta extraordinaria exposición, su vigor y pasión por entregarse a la creación artística”, concluyó.

Antes, Alfonso López Monreal dijo querer ver a Zacatecas con vida, llena de arte, no tanto como la ciudad en la que vivió de niño, sino la que no ha perdido su identidad y su memoria, y eso es lo que trata de reflejar con sus dibujos expuestos la noche de este jueves. Tal vez -agregó-, tiene algo de nostálgico, pero quiero que sea esa aportación a este Zacatecas de hoy.

Habló de la palabra conservador tomando como base la esencia de Zacatecas y del arte; “hay técnicas y formas de hacer arte que no podemos permitir que se pierdan. No estamos en contra de nuevas expresiones; tiene que haber alguien que trate de conservar y no se pierdan nuestras tradiciones”; luego, agradeció a los asistentes, porque, dijo: exponer es exponerse, sean generosos con la crítica, con el artista.

La exposición se conforma de un retrato en punta de plata de Francisco Goitia, una encáustica inspirada en el poema “El sueño de los guantes negros”, de Ramón López Velarde, y una serie de dibujos de exquisita factura, en las que el artista ha alcanzado plena madurez y confirma el perfeccionamiento en el manejo de diversas técnicas y conceptos estéticos.

Óvalos a la usanza antigua y círculos enmarcan a hombres y mujeres de profunda expresividad, que manifiestan una vitalidad imaginativa que se nutre de la observación de la esencia humana del artista, conmemoran de manera estupenda el 45 aniversario del Museo Francisco Goitia, cuya muestra estará abierta al público hasta el 11 de febrero de 2024.