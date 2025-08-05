Inauguran instalaciones de la 176/a compañía de la GN en Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Con el propósito de continuar con los avances en la pacificación del estado y ampliar la cobertura territorial en materia de seguridad, el Gobernador David Monreal Ávila, encabezó la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la 176/a Compañía, perteneciente al Quinto Batallón, de la Guardia Nacional (GN), en la comunidad de San Jerónimo en Guadalupe.

Luego de firmar el libro de visitantes distinguidos de la GN, el mandatario estatal recordó que, al inicio de su administración, Zacatecas padecía una crisis de inseguridad y una difícil situación financiera, con una capacidad de gasto por concepto de participaciones federales de apenas 30 mil millones de pesos.

Fue gracias al movimiento de transformación, que ha priorizado la austeridad y la eficiencia del gasto público, que en Zacatecas se avanza en obra pública e infraestructura en seguridad, educación, salud y desarrollo social.

En ese sentido, mencionó que la entidad se fortalece con las nuevas instalaciones de la GN, la cuales generan paz, certidumbre y confianza a los diferentes sectores sociales de la entidad.

Comentó que, a sólo seis años de la creación de dicha institución, que tiene como principio, mandos jerárquicos y una fuerza territorial con más de 25 mil elementos, la GN se coloca como un referente nacional.

El Gobernador David Monreal refirió que estos elementos castrenses resguardan las carreteras, trenes, instituciones públicas y aeropuertos y, con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los avances en seguridad son ya una realidad. La GN, añadió, realiza a la par acciones en beneficio de la población zacatecana, con eventos musicales, deportivos y labores de reforestación.

“La Guardia Nacional goza de la confianza y aprobación ciudadana, y quisiera reconocer además a la Mesa Estatal de seguridad, porque apenas hace cuatro años, en 2021, cuando Zacatecas pasó por altos hechos de inseguridad, el compromiso que hice con el pueblo de Zacatecas fue regresarle la tranquilidad y su cotidianidad: hoy, es una de las cinco entidades más seguras del país”, expresó.

Junto a estas nuevas instalaciones, en San Jerónimo, se suman otras compañías en Fresnillo, Jerez, Moyahua, Valparaíso, Zacatecas y la de Río Grande, que también inauguró este martes.

El Gobernador externó al comandante de la Región Centro Norte de la GN, el General Gerardo Serna Melchor, que en su Gobierno existe buena coordinación, cooperación y solidaridad para resguardar a la población y le reiteró que habrá más avances en materia de seguridad con la meta de integrar a Zacatecas al desarrollo nacional.

Los más recientes avances en la pacificación del estado han sido reconocidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales forman parte del análisis y ejemplo nacional.

En su participación, el Coordinador Estatal de la GN, Vicente Dimayuga Canales, comentó que la institución avanza con paso firme, tal y como lo establece el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, pues si bien el desafío es grande, el compromiso es proporcional al reto.

“Trabajamos día con día para construir la más grande fuerza de seguridad en la historia de nuestro país, pues esa debe ser la esencia de la Guardia Nacional: mantener un contacto cercano y permanente con la sociedad, en el resguardo de su integridad, sus bienes y libertades, para contribuir un entorno de justicia y paz”, externó Dimayuga Canales.

Lo anterior, añadió, es posible si la GN dispone de instalaciones que permitan contribuir a la seguridad y justicia de las y los zacatecanos. Comentó que la institución tiene la instrucción de ampliar su operatividad en todos los rincones del territorio mexicano.

Por ello, agregó que con las nuevas instalaciones en San Jerónimo, se consolida, se fortalece y amplía la operatividad con hombres y mujeres leales, que todos los días prestan su servicio a la sociedad, cumpliendo así con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de proporcionar una cercanía con la población.

Para permitir a la GN su operación a cabalidad, el coordinador en Zacatecas mencionó que se requiere de personal preparado, adiestrado, equipado y con instalaciones dignas. “A los habitantes de Zacatecas, quiero asegurarles que nuestra labor hace eco de nuestro agradecimiento por la confianza que depositan en nosotros; pueden estar seguros de que la Guardia Nacional se encuentra en la mejor disposición para colaborar hombro con hombro con ustedes”, acotó Vicente Dimayuga Canales.

Por esta razón, invitó a las y los jóvenes zacatecanos para que se unan al esfuerzo de la GN, ya que la institución de seguridad pública les brinda la posibilidad de crecimiento en el ámbito profesional y personal, además de tener el honor de servir al gran pueblo de México.

Acompañaron al mandatario: Isaac Bravo López, comandante de la Décimo primera Zona Militar; el Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez; el Secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral; Carlos Sánchez, coordinador estatal del Centro de Inteligencia; Raquel García, secretaria de Gobierno del Municipio de Guadalupe, así como los diputados locales, Susana Barragán Espinosa y Saúl Cordero Becerril.