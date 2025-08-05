Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Río Grande

Río Grande, Zac.- Zacatecas se pacifica con estrategia, con valor y con convicción, afirmó el Gobernador David Monreal Ávila al inaugurar las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Río Grande, donde enfatizó que este acto representa “un paso más en la ruta por la paz, por el bienestar y en la búsqueda del progreso de nuestro estado”.

Ante el Coordinador territorial de la Región Centro Norte de la Guardia Nacional, Gerardo Serna Melchor, el mandatario estatal convocó a los tres órdenes de gobierno, a las escuelas, a los empresarios, a los líderes sociales y a toda la ciudadanía zacatecana a caminar juntos hacia la consolidación de la paz y la comunión social, elementos fundamentales para alcanzar una transformación duradera.

Destacó que en Zacatecas se cuenta con una fuerza operativa de aproximadamente 1 mil 400 elementos de la Guardia Nacional desplegados estratégicamente en el territorio estatal, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y la reconstrucción del tejido social.

Por ello, pidió a las zacatecanas y los zacatecanos que “confíen en sus instituciones. No se dejen intimidar ni seducir por quienes buscan romper el orden y la legalidad, acojámonos al imperio de la ley, y hagamos del respeto, los valores y los principios la fortaleza de nuestra sociedad”.

Refirió que Zacatecas ha dejado atrás los momentos de mayor oscuridad e incertidumbre en materia de seguridad, pues al inicio de su administración el estado registraba hasta 1 mil 741 homicidios anuales y encabezaba los índices nacionales de violencia; las familias vivían bajo el miedo, los caminos estaban tomados por la delincuencia, el turismo se había ausentado, los comercios se paralizaban y la cotidianidad había sido interrumpida.

A cuatro años, destacó, Zacatecas se ubica entre los 10 estados más seguros del país y es reconocido a nivel nacional como la entidad que más ha disminuido el delito de homicidios dolosos gracias al trabajo coordinado entre los órdenes de Gobierno.

En ese marco, dijo que la inauguración de la compañía de la Guardia Nacional en Río Grande representa no sólo un avance en la estrategia de seguridad, sino un símbolo contundente de la presencia viva del Estado mexicano en esta región del norte zacatecano. “Este complejo de seguridad, además de su capacidad operativa, simboliza algo más profundo: la voluntad de nuestro gobierno para pasar a la historia como el que logró pacificar a nuestra entidad”, subrayó.

Esta nueva instalación se suma a las ya construidas en Villanueva, Fresnillo, Jerez, Moyahua, Valparaíso y la capital del estado, lo que consolida una red de infraestructura de seguridad que permite cobertura estratégica en las distintas regiones.

El Gobernador expresó al respecto que esta acción forma parte de una estrategia integral que contempla no solo el despliegue de personal, sino también el uso de tecnología de punta y la dignificación de las fuerzas policiales.

Asimismo, Monreal Ávila agradeció el respaldo que Zacatecas ha recibido por parte del Gobierno de México. Reconoció el apoyo decidido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien atendió con prontitud el llamado urgente de auxilio emitido en 2021, y refrendó su reconocimiento y lealtad a la actual Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “desde Zacatecas le decimos que no está sola en la conducción de esta patria, y que le vamos a acompañar en esta lucha por la pacificación de nuestros pueblos”.

El Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Vicente Dimayuga Canales, expresó que esta corporación nació de la necesidad social de contar con una institución disciplinada, profesional y capaz de enfrentar los desafíos actuales, y con este nuevo cuartel se reafirma su compromiso de garantizar la paz y la protección de la ciudadanía en cada rincón del país.

La presencia de la Guardia Nacional implica proximidad social, prevención del delito y custodia de los bienes más valiosos de la población, la vida, la libertad, la integridad, la propiedad y los derechos de las personas, añadió.

En presencia de los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y el Presidente Municipal de Río Grande, Mario Córdova Longoria, el Coordinador Dimayuga Canales dijo que la nueva instalación se erige como símbolo de dedicación y esfuerzo de mujeres y hombres que, con valentía y honor, asumen diariamente la responsabilidad de proteger a la ciudadanía; representa un deseo cumplido y una necesidad satisfecha para la sociedad de este municipio y del estado.