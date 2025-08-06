Conoce qué hace y dónde puede trabajar un profesional de la Enfermería

El campo laboral de esta carrera dedicada a la salud es amplio, rico y apasionante. Conocerla te dará una mejor perspectiva a lo que se pueden dedicar los que la estudian

Zacatecas, Zac.- La Enfermería es una carrera apasionante dedicada a la prevención de enfermedades y cuidado de la salud; sin embargo, es común no conocer todos los ámbitos en los que un profesional puede desempeñarse, los conocimientos con los que cuenta, y otros temas interesantes.

Si estás interesado en estudiar esta carrera, aquí te compartimos información valiosa para entender mejor la Enfermería.

La carrera de Enfermería consiste en la formación de especialistas profesionales en el cuidado de la salud de las personas, en áreas como prevención, atención, rehabilitación y promoción del bienestar físico, emocional y social.

La Enfermería, es una disciplina que combina ciencia, técnica y vocación de servicio, enfocada en brindar una atención humana, ética y profesional al paciente en todas las etapas de la vida.

Durante la carrera se adquieren diversos conocimientos que les permiten hacer diversas actividades enfocadas en la salud.

¿Qué hace un profesional de Enfermería?

Algunas de las labores que realizan los profesionales de la Enfermería son:

Evalúa el estado de salud de los pacientes.

Diseña y ejecuta planes de cuidado individualizados.

Apoya en procedimientos médicos y quirúrgicos.

Educa a pacientes y familias sobre prevención de enfermedades.

Participa en campañas de salud comunitaria.

Colabora con médicos y otros profesionales del sector salud.

Lidera equipos de trabajo en hospitales, clínicas, centros comunitarios, escuelas y empresas.

¿Dónde puede trabajar un egresado de Enfermería?

Como se mencionó, la Enfermería es una carrera con amplio campo laboral. Los egresados de esta carrera pueden trabajar en:

Hospitales públicos y privados.

Clínicas y centros de salud.

Instituciones educativas y universidades.

Consultorios particulares.

Ámbitos empresariales o industriales (salud ocupacional).

Organización no gubernamental, misiones médicas y organismos internacionales.

Los profesionales de la Enfermería son capaces de cuidar, liderar y transformar la atención en salud, con alto compromiso humano, científico y social.

Es una opción ideal para quienes desean hacer una diferencia real en la vida de las personas.

Estudia con los mejores

La Licenciatura en Enfermería forma parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, respaldada por más de 90 años de liderazgo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en la formación de profesionales de la salud.

Este programa se distingue por ofrecer formación clínica práctica desde el inicio, acceso a tecnología de simulación avanzada y certificaciones internacionales, todo con un modelo educativo accesible y humano.

Si estás interesado en estudiar esta noble carrera, recuerda que la Enfermería necesita manos preparadas y las formamos aquí. ¡Así que no pierdas tiempo y conoce más de este programa educativo!