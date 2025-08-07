Respaldan gobernadores modelo IMSS-Bienestar

Ciudad de México.- El Gobernador David Monreal Ávila participó en una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se revisaron los avances del modelo IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia para consolidar un sistema de salud universal, gratuito y digno para toda la población.

Al encabezar en Palacio Nacional una reunión nacional con los gobernadores del país, la mandataria federal refrendó que la transformación continúa con acciones de salud para todas y todos.

En el encuentro, el Gobernador David Monreal Ávila reiteró su respaldo a esta política nacional y reafirmó que Zacatecas avanza con responsabilidad en la implementación del nuevo sistema de salud, como parte del compromiso con el bienestar de las familias zacatecanas.

Informó que, además de evaluar los avances del sector salud, se abordaron temas de administración, consolidación económica y reducción de la pobreza extrema, “hoy nos reunimos los gobernadores del movimiento a platicar de los avances, de la perspectiva del cierre”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la salud es uno de los ejes principales del gobierno y reiteró su compromiso de consolidar un sistema más fuerte, equitativo y digno, basado en la gratuidad de los servicios y la equidad territorial.

“Construimos un sistema de salud fuerte, humano y solidario; la transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad; ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deber”, afirmó la Jefa del Ejecutivo.

El Gobernador David Monreal Ávila reiteró el respaldo de la administración estatal al proyecto de salud federal y destacó que Zacatecas ha asumido con responsabilidad la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar.

“La salud es un derecho, no un privilegio, y nuestra responsabilidad es garantizarlo desde el territorio, con hechos y resultados”, expresó.

Señaló que el Gobierno de Zacatecas trabaja en fortalecer la red de atención médica estatal, mejorar la infraestructura hospitalaria y asegurar el abasto de medicamentos, con un enfoque territorial y humano que prioriza a las comunidades más vulnerables.

En la reunión se presentaron resultados sobre la expansión del modelo IMSS-Bienestar, que opera en varias entidades con un enfoque integral, contratación de personal, rehabilitación de unidades médicas, abastecimiento de insumos y digitalización de procesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo conjunto con los gobiernos estatales, y destacó la voluntad política de los mandatarios para facilitar la federalización de los servicios y asegurar su eficacia operativa.

El Gobernador David Monreal Ávila agregó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo los invitó al Informe del próximo primero de septiembre, y refirió que “estoy muy orgulloso, muy contento de ser parte de este movimiento que le está dando toda una esperanza, toda una realidad, porque ya logramos revertir la caída de la pobreza y ahora cada vez son menos los mexicanos en pobreza extrema; nuestra economía está consolidada, seguimos en la gestión para que camine bien nuestro estado”.