Toman protestan integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Al clausurar los trabajos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Zacatecas, evento donde rindieron protesta nuevos integrantes y fueron condecorados los miembros fundadores, el Magistrado Carlos Villegas Márquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, celebró que la abogacía zacatecana se fortalezca en capacitación y profesionalización de manera permanente para afrontar los retos que el respeto al Estado de Derecho exige.

En su mensaje, el Magistrado Presidente hizo hincapié en que hoy se requiere de sensibilidad social, de resolver siempre con perspectiva de género, de compromiso ético y profesional para hacer valer que el Derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de la dignidad humana; por ello deseó a los nuevos integrantes el mayor de los éxitos y les pidió que su voz se escuche firme al defender la Constitución y su actuar sea ejemplo para las nuevas generaciones.

La Barra Mexica de Abogados, Capítulo Zacatecas que preside el Abogado Francisco Javier Acuña Llamas, convocó a la Conferencia Magistral que estuvo a cargo de la Presidenta Nacional de la BMA, la Doctora Ana María Kudisch Castelló, denominada “Violencia a través de Interpósita Persona o Violencia Vicaria”.

Ante la presencia del Coordinador General Jurídico Ángel Muñoz Muro, en representación del Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, el Magistrado Villegas Márquez reconoció a la BMA como una de las barras más prestigiosas y reconocidas a nivel nacional, conformada por mujeres y hombres que comparten su compromiso con el Derecho Mexicano y que con gran sensibilidad humana tienen apertura al diálogo que exige la confronta de la conflictiva social.