Conmemoran dos décadas del Campus UAZ Siglo XXI

Zacatecas, Zac.- En el marco del 20 Aniversario del Campus UAZ Siglo XXI, y para dar inicio al semestre agosto- diciembre 2025, autoridades universitarias y del Área de Ciencias de la Salud (ACS), dieron la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso a los diferentes programas en el Gimnasio Universitario.

Al dar la bienvenida, el rector electo de la Máxima Casa de Estudios de nuestra entidad, Ángel Román Gutiérrez, indicó a los presentes que son el pilar principal de la institución, y al tiempo, los exhortó a que se esfuercen en culminar sus estudios profesionales.

“Aprovechen los beneficios y servicios que la UAZ les brinda como son sus espacios en casas estudiantiles, becas de alimentación, así como sus laboratorios, áreas verdes, los cuales serán vitales para su formación”, pronunció el universitario.

En su mensaje, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Armando Flores de la Torre, señaló que este evento conmemorativo es muestra de “veinte años de sueños, de trabajo y de proyectos, son los que cumple este espacio universitario, el cual ha dado muchas oportunidades a la sociedad zacatecana, y ha sido el lugar en el que se han formado varias generaciones de profesionistas”.

Al hacer uso de la voz, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alberto Rafael Cervantes Villagrana, aseguró a los asistentes de los distintos programas académicos, que con este acto oficialmente comienzan su vida como profesionales y futuros integrantes del personal de la salud.

Posteriormente el coordinador electo del ACS, Alfredo Salazar de Santiago, señaló que con este evento inician sus estudios formales en esta área conformada por las unidades académicas de Enfermería, Odontología, Medicina Humana y Ciencias de la Salud, y Ciencias Químicas.

Asimismo, les dio la bienvenida a “su segunda casa”, sitio en donde se formarán como biomédicos, forenses, bioquímicos, médicos, odontólogos, enfermeras y enfermeros, salubristas, nutriólogos, según su carrera profesional.

Cabe mencionar que dentro del acto, autoridades de la administración central develaron la placa del nuevo Auditorio “Siglo XXI”, que se encuentra en este campus, el cual será usado para eventos académicos, entre otros.