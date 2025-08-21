Analizan desafíos para generar energía ante el cambio climático

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Technische Hochschule Ulm (THU) realizaron una clase conjunta para analizar los desafíos que el cambio climático impone a la generación y el suministro de energía eléctrica.

El Dr. Mauricio Alcocer Ruthling Profesor-Investigador de la UAG, experto en temas como cambio climático y energías renovables, fue quien participó como co-teacher en esta clase conjunta y compartió sus conocimientos en el tema.

Fue una sesión en la que participaron estudiantes de ingenierías industrial, en economía y ciencias computacionales de la Hochschule Ulm, quienes recibieron la clase de Fundamentos de Cambio Climático que imparte el Dr. Alcocer en la Maestría en Energía Renovable en la UAG.

También participaron estudiantes de la Maestría en Energía Renovable de la clase de Redes Inteligentes y Sistemas de Almacenamiento, que imparte el Mtro. Alejandro Martín Solís Tenorio, Director de la Escuela de Posgrados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UAG.

Cabe señalar, que esta maestría de la UAG tiene como estudiantes al Ing. Albino Soriano , Jefe de Transmisión en la División Jalisco de la CFE.

Los estudiantes de ambas instituciones revisaron cómo la creciente demanda energética, especialmente durante las olas de calor, enfrenta las limitaciones de la infraestructura eléctrica actual también ante los efectos devastadores de los eventos hidrometeorológicos.

Innovación en energía

Ante la creciente frecuencia e intensidad de las interrupciones en el suministro eléctrico a nivel global, la sesión tuvo como eje el tema “Innovación energética como acción de adaptación ante el cambio climático”, con el objetivo de conocer diferentes perspectivas internacionales sobre este problema común.

En la clase se analizaron los respectivos contextos nacionales y regionales, incluyendo factores como el marco regulatorio, la matriz energética predominante, los recursos naturales disponibles y los perfiles de vulnerabilidad climática de Alemania y Europa, así como de México y América Latina.

Por lo tanto se plantearon tres ejes de discusión:

1.- Identificar innovaciones energéticas con mayor potencial para fortalecer la resiliencia del suministro eléctrico ante el cambio climático, incluyendo opciones tecnológicas como el almacenamiento avanzado y las microrredes; modelos de negocio como el esquema de “energía como servicio”; y medidas políticas o regulatorias como los incentivos a la generación distribuida.

2.- Detectar al menos dos barreras significativas: económicas, sociales, políticas o técnicas, que limiten la implementación a gran escala de estas innovaciones, y proponer estrategias de colaboración binacional que aprovechen las fortalezas y experiencias de ambos países e instituciones.

3.- Proyectar hacia 2040 un panorama donde, frente a impactos climáticos intensificados, las innovaciones energéticas transformen la generación, distribución y consumo eléctrico, identificando nuevas responsabilidades y competencias técnicas, éticas, comunicativas y de trabajo interdisciplinario para ingenieros y profesionales del sector.

La clase conjunta permitió un intercambio académico que fortaleció el entendimiento global de los retos y oportunidades en materia energética, y sentó las bases para futuras colaboraciones entre México y Alemania en el campo de la adaptación climática.

Desde el 2010, el Dr. Alcocer Ruthling ha participado como profesor invitado en diversas universidades del Mundo. Su primera experiencia fue en la Universidad de Portland, Estados Unidos, y desde el 2019 cada año participa en la Technische Hochschule Ulm, en Alemania, donde imparte un curso intensivo sobre cambio climático.