En un hecho histórico de paridad sustantiva, Mara Muñoz será jueza en Zacatecas

Zacatecas,Zac. Mara Muñoz Galván será jueza de distrito en materia penal en el estado de Zacatecas en un hecho histórico en materia de paridad sustantiva.



La Sala Superior del TEPJF resolvió en la sesión de este miércoles el recurso de revisión SUP-JIN-792/2025, con tres votos a favor de la magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso y de los magistrados, Felipe de Mata y Felipe Barrera.



En una resolución sin precedentes, en contra de los criterios de este propio órgano jurisdiccional, el pleno resolvió a favor de una integración paritaria para el Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, entidad donde prevalecía hasta ahora la presencia de juzgadores hombres en materia penal.



La Magistrada Presidenta, Mónica Soto señaló la urgencia del cambio de criterio en la resolución, ya que abre el camino, más allá del derecho de la mujer a ser juzgadora en materia penal, de las demás mujeres a ser juzgadas por una mujer con perspectiva de género.



Soto Fregoso señaló que con la aceptación de la propuesta se está “garantizando ir modificando los modelos patriarcales, sobre todo en la justicia penal tan necesaria e indispensable en la inclusión de mujeres juzgadoras”



Con su resolución el TEPJF ordenará al INE que en la elección del 2027 al Poder Judicial Federal incluya en sus criterios la paridad por materia para garantizar que las mujeres estén integradas donde históricamente han sido relegadas como juzgadoras.