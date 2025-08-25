Celebra Huayrapamushka 50 años de música y movimiento

Zacatecas, Zac.- En días pasados, en el vestíbulo del Teatro Fernando Calderón, el grupo Universitario de música latinoamericana, con la intervención del maestro Esaúl Arteaga Domínguez se inauguró la Exposición fotográfica como parte de las actividades por su 50 aniversario de vida institucional «El viento que nos unió» HUAYRAPAMUSHKA: Música y movimiento en Zacatecas (1975-2025) con permanencia del 19 al 30 de agosto del 2025.

La celebración continuó con un magno concierto de aniversario con las palabras de Víctor Hugo Rodríguez Bécquer, seguido de la intervención de miembros fundadores del grupo: Marie Anick Morisse, Carlos García Sánchez, Javier del Muro y Francisco Javier Saldaña López, así como la agrupación actual con grandes invitados entre ellos: maestro José Manuel Pinedo Chávez, Esaúl Arteaga Domínguez, Diego Tonatiuh Villagómez Solís y José Rosales.

Los hijos del viento, deleitó, emocionó y acarició al son de su música a todo el público que asistió para festejar estos 50 años que algunos amig@s y espectadores les remontó a tiempos de juventud y recordó esa fuerza, lucha y vida universitaria.