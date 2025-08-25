Confirman fallecimiento de joven por probable rabia humana

Zacatecas, Zac.- La Secretaría de Salud de Zacatecas informa que, a las 19:30 horas de este domingo, la paciente de 17 años que era atendida en el HGZ 1 del IMSS, por un probable caso de rabia humana, falleció a causa de falla multiorgánica.

Por lo anterior, el Gobernador David Monreal Ávila ha instruido a las autoridades sanitarias del estado a proporcionar todas las facilidades a la familia de la menor para que, en la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad una vez agotados los protocolos de ley. También, para que reciban apoyo en el traslado a su lugar de origen.

En las últimas horas de este domingo, la paciente, originaria del municipio de Mezquital del Oro, recayó significativamente en su estado de salud, pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día, mientras permaneció hospitalizada.

Cabe señalar que continúa el protocolo de profilaxis con los contactos que estuvieron cerca de la paciente, y la trazabilidad de la ruta para evitar posibles nuevos contagios.