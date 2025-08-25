Más de 7 mil participantes en Copa del Bienestar 2025

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de impulsar la comunión social entre las y los zacatecanos, como una de las prioridades fundamentales del Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, cerró de manera exitosa la fase regular del torneo Copa por el Bienestar 2025, iniciativa que fomenta el deporte y la reconstrucción del tejido social en la entidad.

La fase regular tuvo una asistencia de más de 7 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes zacatecanos, consolidándose la Copa por el Bienestar como un referente a nivel nacional por la gran convocatoria que une al talento deportivo juvenil zacatecano.

Esta iniciativa demuestra un impacto positivo, significativo y tangible, ya que congregó a miles de asistentes a los campos deportivos en los 58 municipios; por lo que, con el respaldo y compromiso de los ayuntamientos, la primera etapa de la Copa para el Bienestar 2025 demuestra el nivel competitivo de las y los adolescentes que aseguraron su pase a la siguiente fase del torneo futbolero.

Los equipos clasificados a los octavos de final de la región 1, son equipos de los municipios de Vetagrande y Calera de Víctor Rosales; de la región 2, Nochistlán de Mejía y Jalpa; región 3, Tlaltenango de Sánchez y Tepechitlán; región 4, Miguel Auza y Río Grande; región 5, Zacatecas y Morelos; región 6, Villa Hidalgo y Villa González Ortega; región 7; Jerez de García Salinas y Villanueva; y región 8, Ojocaliente y Cuauhtémoc.

Los resultados oficiales y tablas de posiciones se encuentran disponibles en la página en internet www.copazacatecas.com.mx/ para su consulta y difusión.

La Copa por el Bienestar 2025 continúa consolidándose como una plataforma, que celebra el talento deportivo, promoviendo los valores de la paz y la sana convivencia en cada rincón de Zacatecas.

Cabe destacar que este torneo premiará al equipo ganador con un viaje a Madrid, España, con el propósito de incentivar con una visita a unos de los equipos más grandes y de renombre de la liga del viejo continente.