Nacho Lozano presenta su libro «Macho menos» en la Fenaliz 2025

Zacatecas, Zac.- En el segundo día de actividades de la Feria Nacional del Libro Zacatecas (Fenaliz) 2025, organizada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, tuvo como momento central y concurrido la presentación editorial “Macho menos”, del periodista y comunicador Nacho Lozano, publicado bajo el sello de Editorial Grijalbo.

Acompañado de Dania de los Ángeles Trejo Retis y Vicko Lozano, en los comentarios de la obra, con la moderación de Arturo González Salas, el autor compartió la esencia de este ensayo, que aborda, con ironía, honestidad y reflexión, la urgencia de desmontar el machismo desde quienes lo ejercen.

Lejos de ser una guía sobre cómo “ser un mejor hombre”, “Macho menos” se presenta como una provocación escrita con humor e inteligencia, que invita a transformar las conductas masculinas desde lo personal para generar cambios colectivos en las instituciones, las familias y las comunidades.

El texto incorpora voces de mujeres de distintos ámbitos –periodistas, actrices, artistas, sobrevivientes de violencia y madres buscadoras–, así como un análisis del machismo implícito en el lenguaje cotidiano, donde se contrastan los usos de palabras tan comunes como “padre” y “madre”.

Como parte del programa del día, el público infantil disfrutó, antes, de la puesta en escena “Cuentos de la selva”, a cargo de la compañía La Corte de los Milagros, en Plaza de Armas. Asimismo, se llevaron a cabo diversas presentaciones editoriales que enriquecieron la jornada, como “Los libros que me llevaron a ti”, de Jennifer Letechipía (Ophelia Casa Editorial).

Además, fue presentado el libro “Una realidad esparcida en la ficción”, coordinado por Jairo Emmanuel Espinosa Leandro y editado por La Crónica de Guadalupe, con la participación de Diana Lidia Oliva Alcalá y Juan Gerardo Aguilar, moderados por Fernando Villegas Martínez; también, se presentaron “Umbral”, de Roberto Abad, obra editada por la UNAM, y “Especies tan lejanas”, de Nayeli García, bajo el sello editorial de Sexto Piso.

La parte artística de la jornada estuvo a cargo de Los Lunáticos, espectáculo de clown presentado por Strongylus Clown Teatral, proveniente de Chihuahua, que llenó de humor y colorido los escenarios de la feria.