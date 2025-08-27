Arturo Brizio Carter dicta conferencia «Voy a jugar un mundial»

Zacatecas, Zac.- Al encabezar el sorteo de los Octavos de Final de la Copa por el Bienestar 2025, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que, en Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila trabaja de manera decidida por la juventud y, como nunca en la historia de la entidad, se le apuesta al deporte.

Tras destacar que la Copa por el Bienestar representa una gran oportunidad no sólo para descubrir nuevos talentos, sino también para generar un ambiente de paz y reconstrucción del tejido social desde las canchas, le dio la bienvenida al ex árbitro internacional Arturo Brizio Carter, quien impartió la conferencia “Voy a Jugar un Mundial”.

En este marco, en el auditorio del Campus UAZ Siglo XXI, en presencia del Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Armando Flores de la Torre, y del Rector electo, Ángel Román Gutiérrez, el ex árbitro mundialista destacó el papel del futbol como el deporte más practicado en el planeta y como una poderosa herramienta social capaz de transformar la vida de niñas, niños y jóvenes.

Reconocido por su disciplina y cero tolerancia a la violencia en la cancha, Arturo Brizio subrayó que “un niño o un joven en las canchas es un delincuente menos en las calles”, por lo que llamó a seguir impulsando espacios deportivos que fomenten la inclusión, la pasión y la alegría por el juego, como lo hace el Gobernador David Monreal Ávila en Zacatecas.

En un mensaje de motivación, el ex silbante mexicano destacó la labor que hace el Gobernador David Monreal Ávila en materia deportiva, como parte de la estrategia para consolidar la paz en el estado; por ello, conminó a estudiantes, jugadores, entrenadores, árbitros y sociedad en general a ser parte de esta búsqueda.

Ante Juan Carlos Enríquez Ávalos, coordinador de la Copa por el Bienestar 2025, Brizio Carter dijo que, en el futbol, una de las grandes metas es jugar una Copa Mundial y, en la vida, es aprender, crecer, construir logros y trascender tanto en lo individual como en equipo, por lo que pidió a todas y todos los presentes “levantar la Copa del Mundo de su propia existencia”.

La conferencia y el sorteo se realizaron por invitación del Gobernador David Monreal Ávila, en el marco del Año del Bienestar 2025, como parte de las acciones para fortalecer la práctica del deporte y la sana convivencia en Zacatecas.

En esta edición, la Copa por el Bienestar 2025 otorgará como premio principal un viaje todo pagado a España para los equipos ganadores. Hasta la fecha, 43 equipos disputaron más de 120 partidos, que fueron presenciados por más de 18 mil espectadores en las distintas canchas del estado.

Los encuentros de Octavos de Final quedaron definidos de la siguiente manera: Cuauhtémoc contra Jerez, Villa González Ortega contra Tlaltenango, Calera contra Miguel Auza, Jalpa contra Zacatecas, Vetagrande contra Río Grande, Nochistlán contra Villanueva, Ojocaliente contra Tepechitlán y Villa Hidalgo contra Morelos.