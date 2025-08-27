Información es poder, confianza es capital: Julieta Del Río

Zacatecas, Zac.- Ante comerciantes, empresarias y profesionistas integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (CANACOZAC), Julieta del Río Venegas presentó su libro “Luz en la Sombra. Mi camino por la transparencia y el INAI”, en un encuentro enriquecedor que subrayó la vigencia y relevancia de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales para el sector productivo.

Mencionó que es una obra editorial que recopila testimonios, reflexiones y experiencias relevantes sobre la transparencia, el acceso a la información y el cuidado de los datos personales en el país, así como su papel esencial en los distintos sectores productivos.

Del Río Venegas destacó que, en un entorno empresarial cada vez más competitivo y digital, el buen manejo de la información es un factor clave de confianza y desarrollo.

“Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no son ajenos a las empresas, pues al resguardar con responsabilidad los datos de sus clientes generan confianza y, por lo tanto, capital. Y con el acceso a la información se pueden tomar mejores decisiones, acceder a beneficios institucionales o exigir cuentas claras en los procesos de licitación”, afirmó.

Subrayó que, si bien las estructuras institucionales que garantizaban estos derechos han cambiado, “los derechos permanecen y es ahora cuando como sociedad debemos exigir que se respeten, solicitar información y que ésta se entregue; al mismo tiempo debemos cuidar nuestra información personal”.

Agregó que el manejo adecuado de los datos marcará la diferencia en el futuro empresarial. “En un entorno cada vez más digital, el poder está en la información, pero la confianza es el verdadero capital que sostiene relaciones comerciales sólidas y duraderas”, afirmó.

El evento contó con la participación de Jesús Gabriel López del Bosque, presidente de CANACO SERVyTUR Zacatecas, quien dio la bienvenida y reconoció la trayectoria de la autora, destacando el reto y la relevancia de su trabajo en la Ciudad de México como representante de los zacatecanos.

Enseguida, Nubia Barrios Escamilla, ex comisionada presidenta del IZAI, resaltó que el libro es una obra emotiva que refleja la lucha de Del Río Venegas en los inicios y el cierre de instituciones que defendieron el derecho a saber y la protección de datos personales.

Por su parte, Eduardo Alejandro Carmona, académico e investigador de la UAZ, aseguró que Luz en la Sombra cuenta con el respaldo académico de la universidad y debe ser lectura obligada para las nuevas generaciones, como inspiración para mantener un espíritu combativo y democrático.

El ex árbitro mundialista Arturo Brizio Carter, invitado especial, reconoció a Julieta del Río como un referente nacional en materia de transparencia, celebró su espíritu combativo y lamentó la desaparición del INAI.

Al finalizar la presentación, Del Río Venegas entregó y firmó ejemplares de su libro, y mencionó que la importancia de estas presentaciones es que la sociedad conozca que estos derechos son herramientas indispensables para la confianza, la competitividad y la democracia.