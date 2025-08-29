Busca Zacatecas récord Guiness con Morismas de Bracho

Zacatecas, Zac.- El Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, presentó los detalles de las Morismas de Bracho, reconocidas como la representación histórica más grande del mundo.

Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, resaltó que se busca obtener el Récord Guinness World Records para las Morismas de Bracho, ya que sería un hito de gran relevancia para Zacatecas, proyectando a la entidad a nivel internacional y consolidando su prestigio como destino cultural y turístico de primer nivel.

Acompañado de Iván de Santiago, subsecretario de Promoción Turística, y Rafael Flores López, presidente de la Mesa Directiva de la Cofradía de San Juan Bautista, informó que el desfile se realizará el domingo 31 de agosto, iniciando a las 09:00 horas desde la explanada de Lomas de Bracho y recorrerá las principales calles del Centro Histórico.

A las 09:30 horas se dará inicio al conteo oficial en el filtro de entrada del área delimitada y de 09:45 a 12:00 horas, los contingentes desfilarán frente al presídium de autoridades, con narración oficial a cargo del cronista de la Cofradía de San Juan Bautista.

Durante el recorrido, habrá narradores que contextualizarán la representación y parlamentos por parte de los actores. En caso de lograr la meta con la cifra de 16 mil participantes registrados oficialmente, a las 13:00 horas se anunciará el cumplimiento del récord, seguido de la entrega del Certificado de Intento Oficial por parte de Guinness World Records al Gobierno del Estado de Zacatecas y a la Cofradía de San Juan Bautista, organizadores del evento.

El desfile embellecerá el Centro Histórico, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, con la participación de miles de personas y espectadores, concluyendo en la Avenida Hidalgo.

Rafael Flores informó que el orden del despliegue incluirá diversas agrupaciones, como la Banda de Niños, la Banda Grande del 7° Batallón, la Escolta, la Tropa, entre otros, en un despliegue histórico y cultural sin precedentes.

La Secretaría de Turismo invita a la sociedad zacatecana y visitantes a participar y ser testigos de este emblemático evento que proyecta a Zacatecas como referente turístico a nivel mundial.