Regularizarán concesiones y habrá más apoyos para taxistas

Zacatecas, Zac.- “Es mucho pueblo el de Zacatecas y lo estamos recuperando”, dijo el Gobernador David Monreal Ávila, en un encuentro con concesionarios y trabajadores del volante, a quienes anunció que, en los próximos días, quedará regularizado el 100 por ciento del rezago histórico en la transferencia de concesiones de taxis en el estado.

En la ceremonia de entrega de subsidios para la adquisición de vehículos y beneficiarios de concesiones, el mandatario estatal dijo que, con la entrega de 30 nuevas unidades, se alcanzan ya 160 taxis renovados; se prevé que en los próximos días se entreguen 40 taxis adicionales para llegar a un total de 200 vehículos modernizados.

Adelantó que liberará entre 50 y 100 apoyos económicos para continuar con el programa de renovación vehicular, “a todos les respeto, les quiero, pero sí quiero seguir ayudando y, en un asunto de justicia, que queden claras las cosas, por eso hago entrega personal de las concesiones y los apoyos, porque es una manera transparente de que vean a quién se le está entregando”.

El Gobernador David Monreal Ávila explicó que cada nuevo concesionario recibe un apoyo total de 150 mil pesos, compuesto por 50 mil pesos para el pago de la concesión y 100 mil pesos para la adquisición del vehículo, “es un trabajo legítimo, legal y para su familia es la certeza, es la seguridad, la tranquilidad, cuídenlo, es su pequeña empresa, su negocio”.

Destacó que se busca la implementación de un proyecto tecnológico que permitirá a los taxistas competir con las plataformas digitales, “estoy dispuesto a apoyarles con la plataforma, todos los nuevos taxis tendrán cámaras, enlaces de seguridad y vinculación con el sistema estatal, para brindar un servicio más rápido, seguro y humano”.

Compromiso con el sector transportista

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, refrendó el compromiso de la administración estatal con el sector transportista, detalló que el Gobernador David Monreal ha entregado nuevas concesiones y ha modernizado, con apoyo económico directo, más de 200 unidades de taxi.

Destacó que se han regularizado múltiples concesiones rezagadas por fallecimiento, herencia o falta de trámites, lo que ha significado justicia social para los trabajadores del volante.

Recordó testimonios de choferes con más de 10, 20 y hasta 30 años esperando una concesión, “eso es lo que está logrando este gobierno, dar certeza a quienes, por décadas, habían esperado una oportunidad”.

Las promesas se cumplen

En representación de los beneficiarios, Arturo Sarmiento García destacó que estos subsidios son la muestra de que las promesas de la actual administración se cumplen, “su gobierno ha demostrado que el bienestar no es sólo una palabra, sino una realidad tangible que hoy se materializa en estos subsidios”.

Llamó a los trabajadores del volante a aprovechar esta nueva etapa con responsabilidad y orgullo, seguros de que cuentan con un gobierno cercano y que respalda al gremio.

En nombre de los beneficiarios, el concesionario entregó al Gobernador David Monreal Ávila una foto enmarcada de su padre, don Felipe Monreal Huerta, quien fue parte del gremio taxista, como símbolo de agradecimiento y reconocimiento a su origen y compromiso con este sector productivo.

En el evento tuvieron participación el Subsecretario de Transporte Público Javier Reyes Romo; las secretarias de Educación, Gabriela Evangelina Pinedo Morales; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luz Eugenia Pérez Haro; el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán; de la Coordinación Estatal de Planeación, María Elena Pérez Ortiz; el Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Nieves Medellín Medellín; la Diputada Ruth Calderón Babún, y el beneficiario, Miguel Ángel Castro Lomas, entre otros.