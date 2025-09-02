Alianzas internacionales entre universidades, un motor de innovación y crecimiento

La profesora María Victoria Ramírez Muñoz, Directora del MBA en la Universidad Católica del Oeste (UCO) en Honfleur, Francia, visitó la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en el marco de los encuentros internacionales del Doctorado en Dirección Empresarial (DBA).

Durante su estancia destacó la calidez y liderazgo de los estudiantes, así como el valor del DBA como un programa de alto nivel que impulsa la formación profesionalizante.

Además, resaltó el estrecho vínculo académico que mantiene con la UAG tras proyectos iniciados en el periodo posterior a la pandemia con la institución que representa.

Además, subrayó la importancia del intercambio estudiantil como motor de innovación y enriquecimiento cultural.

Un DBA único en México

Durante la entrevista, se hizo hincapié en cómo el DBA de la UAG sobresale por su sólido enfoque práctico y su orientación profesionalizante. Entre sus ventajas está:

Es el primer programa DBA en México, diseñado específicamente para empresarios o ejecutivos con más de 10 años de experiencia en alta dirección.

Su estructura abarca 7 cuatrimestres, equivalentes a 2 años y 4 meses, combinando modalidades presencial y virtual.

Los participantes desarrollan desde el inicio un proyecto de transformación empresarial, con asesoría continua de profesores con amplia experiencia ejecutiva.

Alianzas internacionales que trascienden fronteras

Para la profesora Ramírez Muñoz, las colaboraciones internacionales entre la UAG y la UCO resultan fundamentales para la formación de líderes con la capacidad de innovar y adaptarse a los desafíos globales.

Mencionó que el networking, la rigurosidad académica y la capacidad de llevar los conocimientos del aula a la práctica son habilidades esenciales.

“El DBA está diseñado para que los estudiantes hagan ese proceso de transformación entre lo teórico y lo práctico, se necesitan personas que hagan ese vínculo entre academia y la práctica”, expresó con firmeza.

Un mensaje para futuros líderes de negocios

Por último, la profesora invitada envió un mensaje a los estudiantes del DBA, empresarios y directivos de empresas.

“Trabajar, trabajar y trabajar… El diploma solo es la puerta de entrada. Lo más importante es la rigurosidad, la metodología y la disposición para mejorar constantemente en un mundo que cambia a gran velocidad”, afirmó.

Además, extendió su agradecimiento por la cálida bienvenida y reiteró su disposición a seguir colaborando y recibiendo a estudiantes en Francia, tal como ella fue recibida en Guadalajara.