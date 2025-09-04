Instalan Comisión Mixta Regional SICT-CMIC en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el marco del convenio de colaboración firmado a nivel nacional entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se instaló oficialmente la Comisión Mixta Regional SICT-CMIC en Zacatecas.

En este acto, encabezado por autoridades del Centro SICT Zacatecas y la Delegación estatal de la CMIC, se refrendó el objetivo de este convenio que es impulsar la capacitación y profesionalización de los trabajadores especializados en el sector, la eficiencia y la generación de más infraestructura de calidad que beneficie a toda la población.

Durante su intervención, el director del Centro SICT Zacatecas, Rafael Sarmiento Álvares, expresó que la instalación de la Comisión Mixta refleja la visión del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de fortalecer los mecanismos de coordinación con el sector productivo, bajo los principios de transparencia, colaboración y mejora continua.

Agregó que, siguiendo la encomienda del Secretario Jesús Antonio Esteva Medina, y en apego a los valores que rigen esta administración, se consolida en Zacatecas un espacio de diálogo técnico, operativo y estratégico que permitirá dar cumplimiento puntual a los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración firmado el pasado 4 de junio.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la CMIC en Zacatecas, Francisco Capetillo Velasco, destacó la visión del Gobierno de México y la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, de fortalecer y apoyar el desarrollo de la infraestructura en el país, a través de la industria de la construcción.

Al finalizar la firma del Acta de Instalación de la Comisión Mixta Regional en Zacatecas, se tomaron diversos acuerdos respecto a la calendarización de las reuniones ordinarias y la dinámica de trabajo que habrá de distinguirse por su institucionalidad y vocación de servicio a la sociedad.