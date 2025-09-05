Asegura Claudia Sheinbaum que la transformación avanza en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Tras reconocer el trabajo que realiza el Gobernador David Monreal Ávila en la entidad, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Transformación Avanza en Zacatecas con una inversión directa anual de 13 mil 904 millones de pesos para más de 825 mil 221 beneficiarios de Programas del Bienestar.

“Muchas felicidades, David (Monreal Ávila), por el trabajo que estás haciendo al frente de tu estado y de tu pueblo”, afirmó la mandataria nacional, quien subrayó la reducción de más de 70 por ciento en los homicidios dolosos en Zacatecas, la que consideró “histórica” y resultado de la dedicación y coordinación permanente en materia de seguridad.

Señaló que en Zacatecas 195 mil 075 adultos mayores reciben pensión universal; 34 mil 078 personas con discapacidad acceden a apoyos directos; 9 mil 954 jóvenes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 250 universitarios cuentan con becas; 57 mil 941 estudiantes de educación media superior reciben apoyo económico.

Además, casi 8 mil niñas y niños acceden a apoyos de primera infancia, 68 mil 300 productores reciben Producción para el Bienestar; 5 mil 482 agricultores accedieron a Precios de Garantía, con frijol adquirido a 27 pesos por kilo; 60 mil productores fueron beneficiados con fertilizantes gratuitos, 405 productores participan en Sembrando Vida.

Suman 1 mil 850 escuelas de nivel básico y 70 planteles de media superior que reciben recursos del programa La Escuela es Nuestra; 40 mil 800 mujeres de 60 a 64 años ya cuentan con la nueva pensión Mujeres Bienestar; 67 mil 185 familias accedieron a la beca “Rita Cetina” para estudiantes de secundaria, 40 mil créditos de Infonavit han sido regularizados en la entidad y se proyecta la construcción de 16 mil nuevas viviendas para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Zacatecas es el centro del nuevo programa nacional de incremento a la producción de frijol, con la meta de 300 mil toneladas adicionales para sustituir importaciones; recordó que ya opera la planta de producción de semilla en el estado, rehabilitada tras años de abandono.

Además, anunció que la construcción de la presa Milpillas, para garantizar el abasto de agua, se realizará de manera consensuada. También informó sobre el inicio de la Universidad “Rosario Castellanos” y la ampliación de preparatorias en el estado.

Destacó la apertura de tiendas del Bienestar que distribuyen productos como el frijol de Zacatecas en todo el país, con lo que se fortalece el ingreso de las familias productoras.

A los migrantes zacatecanos les envió un expresó “díganle a los paisanos que están del otro lado de la frontera que su Presidenta y su pueblo los quiere, los abraza, los protege”.

“Vamos bien, pero iremos mucho mejor”

El Gobernador David Monreal Ávila reafirmó el compromiso de la entidad con el proyecto nacional de transformación impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que “en Zacatecas la transformación avanza día a día” gracias a la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Subrayó que “vamos bien, pero iremos mucho mejor aquí en Zacatecas y en todo México”; en los primeros 11 meses de la administración federal se ha logrado en la entidad “más seguridad, menos pobreza en el campo, menos pobreza en las ciudades, mejor infraestructura en salud, educación y carreteras”, así como mayores apoyos al campo y a los migrantes.

El mandatario estatal, David Monreal Ávila, recordó que este proceso de cambio se sustenta en un trabajo de largo aliento, “en el 2006 abrimos el surco, abonamos la lucha en el 2012, recogimos la primer cosecha en el 2018, y mejoramos el fruto en el 2024”.

Reiteró que el pueblo zacatecano está satisfecho con la labor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al confirmar que “siete de cada 10 zacatecanas y zacatecanos no pueden estar equivocados; quieren que la transformación siga y así será”.

Resaltó la importancia de los migrantes para el estado “la mitad de nuestro pueblo zacatecano está del otro lado de la frontera”, por lo que reconoció a la Presidenta por su manejo de la relación estratégica con Estados Unidos, al subrayar que los zacatecanos de “allá y de acá la queremos felicitar por su temple, por su sabiduría y por su entereza con la que ha defendido nuestra soberanía y, a la vez, ha logrado acuerdos de entendimiento con nuestro vecino del norte”.

Señaló que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, se construye una nueva realidad con más justicia, igualdad, paz y fraternidad.

En el evento estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el Diputado Federal Ricardo Monreal Ávila; el Director General de la Comisión Nacional del Agua Efraín Morales López; la Coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya, y el Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.