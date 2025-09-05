Garantiza UAZ transparencia en manejo de recursos

Zacatecas, Zac.- “La universidad hoy en día cuenta con varios sistemas los cuales facilitan la contabilidad, entre ellos el sistema integral de contabilidad con el que se tiene constancia de cómo se gastan los recursos de la institución permitiendo una transparencia económica”, declaró el secretario administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Agustín Serna Aguilera.

En entrevista para “Sinergia Universitaria”, el titular de la Secretaría Administrativa, quien concluye sus funciones este 6 de septiembre, detalló que lo anterior señalado, permitió dar cuentas claras y, a la vez, también se pudo verificar lo que se gastaba y siempre tener los reportes al día.

Otro logro obtenido -dijo-, fue el sistema de recursos humanos en donde se puede ver las cargas de trabajo de los docentes y justificarlas ante las instancias correspondientes en la ciudad de México, y, además, ayudar en la administración de la nómina.

Un resultado más por la Secretaría Administrativa fue el pago referenciado, lo que permitió un mejor control en los pagos de las diferentes unidades académicas, y el cual ayudó a crecer el ingreso propio en la universidad, llegando cerca a los 40 millones de pesos, los cuales están destinados a comedores, infraestructura, deporte, entre otros, recalcó el funcionario universitario.

Finalmente, Serna Aguilera afirmó que existe un camino para poder llegar a una negociación viable y poder hacer una estrategia de pago para disminuir la deuda de la universidad. En ese sentido, se espera que para la próxima administración se creen estrategias de gestión que permitan a la UAZ recuperarse de forma financiera.