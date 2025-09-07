Intensa liguilla en la Copa por el Bienestar

Zacatecas, Zac– La Copa por el Bienestar 2025, impulsada por el Gobernador
del Estado, el Lic. David Monreal Ávila, a través del INCUFIDEZ, vivió una
emocionante jornada de partidos de ida en los Cuartos de Final que han marcado el
inicio de la fase decisiva, con resultados que preparan el escenario para emocionantes
duelos de vuelta en ambas ramas.
La liguilla es un claro reflejo del compromiso y la pasión que caracterizan a este torneo,
en el que los equipos compiten por un lugar en las semifinales, manteniendo siempre
los valores del juego limpio y la sana convivencia.
Rama Varonil
Los duelos de ida en la rama varonil dejaron los siguientes marcadores:
Río Grande 0 – 0 Jerez de García Salinas
Villa Hidalgo 2 – 3 Zacatecas
Villanueva 0 – 2 Tlaltenango de Sánchez Román
Ojocaliente 0 – 2 Miguel Auza
Rama Femenil
En la rama femenil, los encuentros se definieron con los siguientes resultados:
Zacatecas 2 – 1 Valparaíso
Fresnillo 6 – 0 Ojocaliente
Nochistlán de Mejía 4 – 1 Tlaltenango de Sánchez Román
Jerez de García Salinas 1 – 1 Morelos
La diversidad de resultados, desde los amplios marcadores hasta el empate, subraya la
competitividad en cada una de las regiones. La emoción y el desafío continuarán en los
próximos partidos de vuelta, donde los equipos buscarán asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.