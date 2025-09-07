Intensa liguilla en la Copa por el Bienestar



Zacatecas, Zac– La Copa por el Bienestar 2025, impulsada por el Gobernador

del Estado, el Lic. David Monreal Ávila, a través del INCUFIDEZ, vivió una

emocionante jornada de partidos de ida en los Cuartos de Final que han marcado el

inicio de la fase decisiva, con resultados que preparan el escenario para emocionantes

duelos de vuelta en ambas ramas.

La liguilla es un claro reflejo del compromiso y la pasión que caracterizan a este torneo,

en el que los equipos compiten por un lugar en las semifinales, manteniendo siempre

los valores del juego limpio y la sana convivencia.

Rama Varonil

Los duelos de ida en la rama varonil dejaron los siguientes marcadores:

Río Grande 0 – 0 Jerez de García Salinas

Villa Hidalgo 2 – 3 Zacatecas

Villanueva 0 – 2 Tlaltenango de Sánchez Román

Ojocaliente 0 – 2 Miguel Auza

Rama Femenil

En la rama femenil, los encuentros se definieron con los siguientes resultados:

Zacatecas 2 – 1 Valparaíso

Fresnillo 6 – 0 Ojocaliente

Nochistlán de Mejía 4 – 1 Tlaltenango de Sánchez Román

Jerez de García Salinas 1 – 1 Morelos

La diversidad de resultados, desde los amplios marcadores hasta el empate, subraya la

competitividad en cada una de las regiones. La emoción y el desafío continuarán en los

próximos partidos de vuelta, donde los equipos buscarán asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.