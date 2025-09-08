Impulsan prevención para evitar los delitos cibernéticos

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad en Internet se ha convertido en una prioridad para la sociedad.

El uso constante de redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales ha incrementado la exposición a delitos cibernéticos, fraudes y extorsiones, lo que hace indispensable la educación y prevención en este ámbito.

Esto lo comentó el Mtro. Juan Carlos Contreras Vargas, Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control y Cómputo del Estado, C5 Jalisco, al impartir conferencia “Prevención de delitos cibernéticos, extorsión y fraudes”, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde destacó la importancia de protegerse en un entorno digital cada vez más complejo.

Durante su ponencia, el especialista señaló que en México existen más de 93.1 millones de usuarios de Internet, lo que ha convertido la navegación en línea en una actividad cotidiana, pero también en un terreno vulnerable frente a delitos cibernéticos y fraudes.

Explicó que, aunque Internet surgió como una herramienta de espionaje, hoy integra tecnologías como Inteligencia Artificial y realidad aumentada, lo que trae retos éticos y sociales relacionados con la privacidad y el manejo de datos personales.

Recomendaciones para protegerse en el ciberespacio

El experto compartió estrategias clave para prevenir delitos en línea:

Contraseñas robustas y renovadas periódicamente , con combinación de letras, números y símbolos.

, con combinación de letras, números y símbolos. Evitar redes WiFi públicas para transacciones sensibles.

para transacciones sensibles. Revisar permisos de privacidad de aplicaciones y limitar el acceso a información personal.

y limitar el acceso a información personal. Separar aplicaciones bancarias de redes sociales en distintos dispositivos.

en distintos dispositivos. No vincular todas las cuentas con la misma credencial , dificultando la exposición digital.

, dificultando la exposición digital. Cautela con aplicaciones de préstamo, que pueden generar fraudes y extorsiones.

También alertó sobre amenazas avanzadas como “hackers celulares”, detectables por calentamiento inusual o pop-ups, y “deep fakes”, contenidos manipulados con Inteligencia Artificial que imitan la apariencia o voz de personas reales.

La denuncia como herramienta clave

Contreras Vargas enfatizó que, ante cualquier intento de extorsión o fraude, colgar y denunciar es fundamental.

Además, recomendó guardar evidencia, como capturas de pantalla, para facilitar la investigación y protección de los usuarios.

La conferencia se llevó a cabo en el auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez de la UAG, fue organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UAG (STAA). El Lic. Carlos Mora Campos, Director General Jurídico y Patrimonial de la UAG, fue el encargado de dar la bienvenida al ponente.

Esta ponencia, reafirma el compromiso de la institución con la seguridad digital y la formación integral de su comunidad académica y administrativa.

Al finalizar, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, entregó un reconocimiento al ponente por su participación.