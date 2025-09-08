Rinde gobernador su 4º Informe

Zacatecas, Zac.- Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno “Resultados con Seguridad” y dar cuenta de los avances en la consolidación de la pacificación, saneamiento financiero, obra pública y desarrollo social, el mandatario David Monreal Ávila refrendó al pueblo zacatecano que “nada ni nadie nos va a detener para alcanzar la paz, el bienestar y el progreso y para afianzar la ruta de la Transformación de Zacatecas”.

En el cuarto año de su mandaron, expresó que este “no es el final del camino, es una estación más para mirar hacia atrás, reconocer lo que hemos avanzado y tomar fuerza para seguir adelante, es la prueba de que la transformación no se detiene, de que la esperanza ya echó raíces en Zacatecas”.

Ratificó que “con el pueblo de Zacatecas, todo; sin el pueblo de Zacatecas, nada y contra el pueblo de Zacatecas, nadie”, por lo que agradeció a familias, campesinos, mujeres, jóvenes, migrantes y comunidades originarias por ser parte de la gran comunión social, pues “Zacatecas florece donde otros sembraron abandono”.

En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió el Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Alejandro Yáñez Centeno; así como el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; además de senadores y diputados federales, entre ellos el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

El mandatario estatal reafirmó que “no vamos a aflojar el paso, porque nos mueve un propósito más grande que cualquier interés personal, dejar un Zacatecas más justo, más fuerte, más pacífico y mejor para nuestras hijas e hijos, para las próximas generaciones; nuestro compromiso es con todas y todos.

FINANZAS SANAS



El Gobernador David Monreal Ávila informó que “en este sexenio, el de la transformación de Zacatecas, no hemos pedido ni un solo peso de deuda ni anticipos de participaciones federales, siendo el primer gobierno en lograrlo a lo largo de nuestra historia”.

Precisó que la actual administración ha pagado más de 8 mil 350 millones de pesos de obligaciones, lo que incluye los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), lo cual calificó como una muestra de responsabilidad financiera, “pagar esta deuda duele, condiciona y limita, pero lo hemos hecho con responsabilidad, sin evadir una sola obligación”.

Crecimiento de ingresos propios



Gracias a una política de orden administrativo, el estado logró un crecimiento sin precedentes en recaudación, en 2024 los ingresos propios alcanzaron 4 mil 200 millones de pesos, cifra que para 2025 ya suma 4 mil 300 millones de pesos hasta agosto, es decir, un incremento del 70 por ciento en comparación con el último año del gobierno anterior.

Este fortalecimiento de los ingresos propios representa una verdadera autonomía financiera para Zacatecas, al depender cada vez menos de recursos externos.

Hoy, gracias al saneamiento financiero, 2025 se consolida con una capacidad de gasto superior a 42 mil millones de pesos, lo que significa una superación del objetivo inicial.

“Este 8 de septiembre, a dos años de concluir nuestra administración, podemos afirmar con certeza que, en materia financiera, hemos cumplido”.

Gracias a esta disciplina, la Auditoría Superior de la Federación reconoció a Zacatecas como una de las cinco entidades que mejor administran el recurso federal, destaca la transparencia y rectitud en su ejercicio; las calificadoras crediticias otorgaron al estado una calificación doble A con perspectiva estable, la más alta en los últimos sexenios.

“Sanear las finanzas públicas nos ha permitido generar los recursos necesarios para atender las prioridades de la gente, en especial la demanda más sentida, lo que para nuestro movimiento es el tema de temas: la seguridad”.

Paz y seguridad



En el rubro de la seguridad, el Gobernador David Monreal Ávila refirió que hoy los resultados son contundentes, se ha logrado una reducción superior al 70 por ciento en homicidios dolosos entre 2021 y 2024; la tasa de homicidios era de 11.1 por cada 100 mil habitantes en 2021, contra 0.4 en julio de 2025; la disminución del 96 por ciento en este indicador en cuatro años.

El mes de agosto de 2025 registró sólo siete homicidios dolosos, el mes más bajo en una década; “pasamos de ser el estado más violento del país a ser de los estados más seguros del país”, pero no se echarán las campanas al vuelo ni se bajará la guardia.

El mandatario estatal solicitó un aplauso en memoria de quienes han entregado su vida en la pacificación del estado, y aseguró que “este sacrificio no fue en vano, porque en Zacatecas estamos construyendo la paz por la que han luchado”.

El modelo Zacatecas



La estrategia implementada en Zacatecas ha recibido reconocimiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y se ha convertido en referencia para el Gabinete de Seguridad Nacional y para otros estados que buscan replicar el modelo.

El Gobernador David Monreal Ávila lo definió como un “proceso largo y complejo, que debe recorrerse de manera continua”, pero destacó que 47 de los 48 meses de administración se ha registrado disminución en homicidios dolosos, lo que consolida un rumbo positivo.

Explicó que la pacificación se ha logrado gracias a una estrategia denominada Modelo Zacatecas, que articula fuerza operativa, inteligencia institucional, prevención social y justicia para todas y todos, que se sustenta en la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el combate a las causas de la violencia y el fortalecimiento de las corporaciones.

Agradeció la colaboración del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración, el Poder Judicial y otras instituciones que integran la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y el Bienestar, “gracias por su valor y constancia”.

Zacatecas, motor de la pacificación del país



El Gobernador David Monreal Ávila refirió que los avances reportados incluyen la reducción del 67 por ciento en desapariciones y no localizados entre 2024 y 2025, gracias a la coordinación con colectivos de familiares.

Fresnillo pasó de tener 97 por ciento de percepción de inseguridad (la más alta del país) a ubicarse en sexto lugar nacional; Zacatecas capital pasó del quinto al decimoquinto lugar.

Zacatecas se ha consolidado como el estado que más redujo homicidios en México, con 71 por ciento menos entre 2021 y 2024, y una baja de 61.2 por ciento en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

“Hoy Zacatecas se ha convertido en el motor de la pacificación de todo el país”, aseguró el mandatario.

Fortalecimiento de la Policía Estatal



El mandatario David Monreal Ávila señaló que una de las prioridades fue dignificar y profesionalizar a las fuerzas policiales, en cuatro años se logró que el 99 por ciento de los policías contaran con Certificado Único Policial, y que el 100 por ciento de la Policía Estatal estuviera evaluada y aprobada en controles de confianza, lo que coloca a Zacatecas entre los primeros lugares del país en este indicador.

Además, se crearon nuevas corporaciones como la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Grupo Rural de Zacatecas (GORUZ) y, por primera vez, fuerzas especiales con capacitación intensiva.

En materia salarial, se cumplió el compromiso de homologación: ningún elemento gana menos de 16 mil pesos mensuales, con la meta de alcanzar los 18 mil pesos en 2026; se fortalecieron las prestaciones y seguros de vida para brindar certeza a las familias de los policías.

Tecnología e infraestructura de seguridad



Entre las obras más relevantes está la inauguración del nuevo C5i “La Fortaleza”, con una inversión de más de 1 mil millones de pesos, que amplía la vigilancia a las siete regiones del estado y a los 58 municipios, con tecnología de punta para disuadir el delito, generar inteligencia y responder de forma eficaz a emergencias.

El estado, además, invierte 190 millones de pesos en el Centro Regional de Adiestramiento Policial, tres Destacamentos Regionales de Seguridad y una nueva Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) en Pinos. Actualmente operan seis Destacamentos Regionales de Seguridad (DERES), cinco de ellos móviles.

Asimismo, se ampliaron casas de seguridad pública en Loreto, Guadalupe, Jalpa, Tepetongo, Sombrerete, Fresnillo, Vetagrande y Nochistlán.

El Gobernador David Monreal Ávila destacó que la pacificación no se limita a la fuerza pública, a través de Brigadas y Jornadas de Paz, cerca de 400 mil personas fueron beneficiadas directamente en zonas prioritarias, lo que fortalece la confianza y el tejido social, la paz también se construye con cercanía; cuando gobierno y sociedad se unen, no sólo se transforman territorios, también se transforman corazones”.

La estrategia de seguridad de Zacatecas es replicada en el ámbito nacional y los avances son tangibles en la vida cotidiana, “hoy nuestras familias viven con más tranquilidad, nuestras ciudades son más seguras y la entidad vuelve a ser atractiva para visitantes, paisanos e inversiones”.

DESARROLLO SOCIAL



El Gobernador David Monreal Ávila declaró al 2025 como el “Año del Bienestar”, para reafirmar que la paz no puede construirse sin justicia social.

En la presente administración, la inversión social ha sido cercana a los 6 mil millones de pesos, cifra que supera a gobiernos anteriores; en 2025 se ejercieron más de 1 mil 500 millones de pesos en rubros como campo, alimentación, vivienda, salud y educación, lo que representa un crecimiento del 30 por ciento respecto al pasado.

Respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum



El mandatario estatal, David Monreal Ávila, reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Delegación Estatal de Programas para el Bienestar a Zacatecas, gracias a lo cual logró una reducción de la pobreza en 17 por ciento, en beneficio de cerca de 1 millón de personas, a través de 30 programas con una inversión de casi 16 mil millones de pesos.

Detalló los principales programas que fortalecen el bienestar de las familias zacatecanas, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con inversión de más de 5 mil millones de pesos, que garantiza derechos a 195 mil abuelitos y abuelitas; la Pensión Universal para Personas con Discapacidad con inversión conjunta federal y estatal de 200 millones de pesos, en beneficio de más de 34 mil personas.

El apoyo a la primera infancia, con lo que alrededor de 8 mil niñas y niños de cero a 4 años reciben respaldo económico; la pensión anticipada para mujeres por el que más de 40 mil mujeres tendrán garantizada una pensión desde los 60 años; las Becas Benito Juárez, donde más de 58 mil jóvenes reciben apoyo en educación media superior, más de 3 mil en universidad, y 10 mil jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro, y las Becas Rita Cetina para más de 67 mil niñas y niños, lo que mantiene su permanencia en la escuela.

“Se acabó ese tiempo en el que la juventud era marginada y llamada “ninis’” ahora nuestros jóvenes son luz de esperanza”, subrayó.

Educación: igualdad y futuro



La educación fue colocada en el centro de la estrategia de bienestar, durante el periodo reportado se invirtieron más de 270 millones de pesos en útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas y loncheras, en beneficio de cerca de medio millón de estudiantes.

Asimismo, se mejoró la infraestructura de 1 mil 850 escuelas de nivel básico y 70 de nivel medio superior, con una inversión de 470 millones de pesos, en beneficio de más de 100 mil alumnos.

El Gobernador David Monreal Ávila celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la construcción de una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, así como el incremento de preparatorias en la entidad.

Salud: derecho y no privilegio



Con la incorporación de Zacatecas al IMSS-Bienestar, se han generado más de 1 mil 650 plazas para médicos generales, especialistas y personal de enfermería, a través de las Rutas de la Salud, se busca alcanzar el 100 por ciento de abasto de medicamentos de primer nivel.

Con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se invierten más de 1 mil 600 millones de pesos en equipamiento médico y modernización hospitalaria, entre ellas la renovación del Centro de Salud de Jerez, el mejoramiento del Hospital Comunitario de Jalpa y la transformación de otros tres hospitales comunitarios.

Por primera vez, Zacatecas contará con un hospital de tercer nivel, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, 260 camas y más de 2 mil trabajadores de la salud, que atenderán más de 46 especialidades médicas, porque “la salud es un derecho, no un privilegio”.

Vivienda y apoyo a familias



En coordinación con el Gobierno de México se impulsa la Estrategia Nacional de Vivienda, que permitirá a 20 mil familias acceder a patrimonio propio, con una inversión de 10 mil millones de pesos; en 2025 inició la construcción de 3 mil viviendas como primera etapa, con la meta de alcanzar 16 mil casas para familias que ganen menos de dos salarios mínimos.

En el ámbito local, el programa Vivienda Mejorada para la Integración Social: Construyendo Bienestar destinó 130 millones de pesos a mejorar hogares de familias vulnerables.

Sistema Estatal DIF: amor y compromiso social



El Gobernador David Monreal Ávila hizo un reconocimiento a la labor desempeñada por su esposa, Sara Hernández, al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), “tu compromiso con quienes más lo necesitan; tu sensibilidad para escuchar y acompañar, y tu capacidad para convertir la empatía en acción, son ejemplo de liderazgo con corazón”.

A través de este organismo se invirtieron más de 900 millones de pesos en acciones con cobertura estatal; entre sus logros destacan 270 mil familias con apoyos alimentarios, 30 mil niñas y niños beneficiados diariamente, 13 mil personas con discapacidad atendidas en rehabilitación integral mediante el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y 46 Unidades Básicas de Rehabilitación.

Se construye la Casa Cuna “Semillitas”, con una inversión superior a 120 millones de pesos, en el programa Corazón Contento se reparten 44 mil canastas alimentarias, con inversión de 150 millones de pesos.

Además, se organizaron festivales sociales y culturales como Día de Muertos, Festival de Luces, Desfile Navideño, Expo Familias Increíbles, Festival de la Alegría, Día de la Madre, Día del Abuelo y Posaditas de la Paz, todos con alta participación comunitaria.

Motores del desarrollo de Zacatecas



En cuatro años se destinaron más de 2 mil 200 millones de pesos al campo, en beneficio de 66 mil campesinos, con apoyos como 1 mil 100 tractores, semilla certificada, diésel agrícola y sementales; en 2025 se ha hecho la entrega de 500 millones de pesos en apoyos agrícolas y exposiciones agropecuarias.

La cultura también fue priorizada, se organizaron cinco Festivales Culturales que convocaron a medio millón de personas y se invirtieron 40 millones de pesos en estas actividades. Zacatecas alcanzó un Récord Guinness con las Morismas de Bracho, reconocidas como la representación histórica más grande del mundo, con 17 mil participantes.

En deporte, se realizaron torneos como la Copa del Bienestar de Primera División y la Copa del Bienestar de Futbol con equipos de 43 municipios, apoyados con una inversión de 10 millones de pesos. Además, se modernizó infraestructura deportiva con tres gimnasios de alto nivel y 70 millones de pesos invertidos.

INFRAESTRUCTURA



El Gobernador David Monreal Ávila afirmó que la infraestructura es pilar de la paz, el bienestar y el desarrollo, “nuestra apuesta no fue por lo espectacular, sino por lo funcional; no por la opulencia, sino por la justicia social, porque sí, la justicia social es la mayor obra de amor para el pueblo”.

Durante cuatro años, el estado destinó más de 9 mil millones de pesos en obra pública, sólo en 2025 se cerrará con una inversión de 1 mil 600 millones de pesos en infraestructura carretera, agua potable, seguridad, salud y educación.

El rescate carretero fue definido como una prioridad, en este rubro se construyeron y rehabilitaron más de 2 mil 500 kilómetros, con una inversión acumulada de más de 3 mil millones de pesos.

En 2025 se aplicaron 1 mil 200 millones de pesos para conservar y rehabilitar 900 kilómetros de carreteras estatales y federales, pavimentar 300 calles y reconstruir 11 puentes y obras de drenaje.

Se recuperaron 55 tramos estratégicos, entre ellos la carretera de Viboritas y La Cocinera en Guadalupe, el tramo de Santiaguillo a Calera y de Vicente Guerrero a Niño Artillero en Fresnillo, la Carretera de San Marcos a Alquería en Loreto, el tramo de Benito Juárez a Miguel Hidalgo en Zacatecas, y la reconstrucción de la carretera de 20 de noviembre a Ramón Corona en Miguel Auza.

Cada vialidad rehabilitada cuenta con carpeta asfáltica de, al menos, cinco centímetros, “además de hacerlas con mucho cariño, las hacemos con toda la calidad necesaria”.

Movilidad y transporte público



Dentro del Plan Integral de Movilidad para el Bienestar se invirtieron 240 millones de pesos en la Terminal 1 del Platabús, proyecto que transformará el transporte público en la zona metropolitana de Zacatecas.

El mandatario David Monreal Ávila resaltó que el nuevo sistema de transporte permitirá una movilidad más segura, rápida, ordenada y eficiente, “el nuevo rostro del transporte público está construyéndose, esta gran obra es un paso a la modernidad, es un reflejo de una sociedad de paz, bienestar y progreso”.

En vialidades urbanas, se pavimentaron 90 kilómetros de calles en 300 vialidades del interior del estado, con más de 100 millones de pesos; en la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas, se rehabilitaron 170 calles y se modernizó la vialidad Nezahualcóyotl, con una inversión de 90 millones, beneficiando a más de 150 mil personas.

Infraestructura educativa



La educación recibió una inversión de 960 millones de pesos en infraestructura durante cuatro años, en beneficio de más de 330 mil estudiantes con 1 mil 321 obras y acciones.

En el periodo más reciente se destinaron 310 millones de pesos en 240 obras educativas, que impactaron a 170 mil alumnos de todos los niveles.

Entre los proyectos destacados se tiene la modernización de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con más de 300 millones de pesos en infraestructura, y el mejoramiento histórico de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos”, con inversión de 100 millones de pesos, tras 30 años de abandono, porque cada peso invertido en educación es “una semilla del futuro”.

Agua: derecho y futuro



La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Zacatecas el Plan Nacional Hídrico 2024–2030, que incluye la presa Milpillas, con inversión de 9 mil millones de pesos, proyecto que beneficiará a 1 millón de habitantes del corredor Fresnillo-Calera-Zacatecas-Guadalupe y garantizará el abasto de agua por 50 años.

En el ámbito estatal, se invirtieron 58 millones de pesos en rehabilitación de redes, pozos y equipamiento fotovoltaico; con 22 millones de pesos, se perforaron y equiparon pozos para 20 mil personas.

Además, se construyeron o rehabilitaron sistemas de agua potable con 30 millones de pesos, en beneficio de 280 mil habitantes, junto con la Federación y la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), se aplicaron casi 160 millones para renovar 27 kilómetros de redes hidráulicas en Zacatecas, Guadalupe y Morelos.

Con el propósito de impulsar la cohesión social a través del deporte, se construyeron tres gimnasios de alto nivel en el Parque Arroyo de la Plata, en El Orito (Zacatecas) y en Plateros (Fresnillo), con inversión superior a 70 millones de pesos.

Se modernizó la alberca olímpica y el Pabellón de Gimnasia del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (Incufidez), con 20 millones de pesos adicionales, con lo que se fortalece el acceso de la juventud al deporte de alto rendimiento.

“Cada kilómetro de carretera, cada aula rehabilitada, cada pozo perforado y cada calle pavimentada es una acción concreta por el bienestar, la dignidad y la paz, en Zacatecas, la infraestructura no sólo conecta territorios, conecta personas, sueños y esperanzas”.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.