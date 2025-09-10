Invertirán 27 mdp en carreteras de Pinos

Pinos, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila refrendó su compromiso con la pacificación y la seguridad del territorio estatal, específicamente con el pueblo de Pinos, donde se construye la Unidad Regional de Seguridad (Unirse), con una inversión de 27 millones de pesos, así como infraestructura carretera, a la que se destinan casi 27 millones de pesos en lo que resta del 2025.

Al asistir como invitado especial al Primer Informe del Presidente Municipal, Armando Contreras Mata, el mandatario zacatecano destacó que, por la importancia de las vías de comunicación para el progreso y bienestar del estado, levantará bandera blanca en la rehabilitación carretera de este municipio, por lo que se trabajará en la restauración de caminos y carreteras.

Asimismo, Monreal Ávila pidió al primer edil que priorice la red carretera en la demarcación para beneficio de los habitantes del municipio. Particularmente, para el tramo carretero San Miguel- San Martín, que comprende de 17 a 20 kilómetros de terracería y por el que transita la población de 14 comunidades, el Gobernador de Zacatecas ofreció 3 pesos por cada peso que el Ayuntamiento disponga para su rehabilitación.

El mandatario refirió que, por la situación de inseguridad que vivió en el pasado el Pueblo Mágico, diversos policías dejaron su servicio, pero, acotó, la seguridad del municipio es una prioridad en su gobierno, por lo que, con el trabajo interinstitucional, se han llevado a cabo acciones como el equipamiento para la corporación local policiaca.

“Decidí venir hasta acá, hasta Pinos, con el que tengo un gran compromiso y lo voy a honrar porque fueron muchos encuentros de trabajo; invité a este pueblo de Pinos a que se atreviera a ser parte de la transformación del país, y por eso estoy aquí para apoyarlos”, expresó el Gobernador David Monreal tras refrendar el respaldo a las 311 comunidades de este municipio con programas sociales, infraestructura carretera, entre otros.

El Presidente Municipal, Armando Contreras, dio a conocer que, desde el primer día de asumir la responsabilidad gubernamental, se presentaron grandes retos que parecían insuperables, sin embargo, dijo, con el apoyo del Gobernador David Monreal y autoridades federales, se han atendido muchas demandas de la población pinense.

En el Informe de Actividades del primer edil estuvieron presentes la Síndica Municipal, Margarita Cardona Roque; la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Rosa María Escobar; así como regidoras y regidores del Ayuntamiento; la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Lilia Díaz Moreno; la Subdelegada de los Programas para el Bienestar en Zacatecas, Laura Bocanegra Morales; la Directora Regional de Educación del estado, Patricia Pérez Sandoval; y el Director General del Colegio de Bachilleres en el Estado de Zacatecas (COBAEZ), Francisco Javier González Ávila, además de legisladores locales y federales.