Atiende Fuerza de Tarea Genaro Codina emergencias por lluvias

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, a través de la Fuerza de Tarea Genaro Codina, mantiene estrecha colaboración con los municipios afectados por las lluvias, con la finalidad de brindar apoyo, orientación y auxilio a la población.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, ante el crecimiento de los niveles de agua en arroyos y ríos, el Gobernador David Monreal Ávila dispuso apoyar a los municipios que lo requieran, con el propósito de salvaguardar la integridad y vida de las familias zacatecanas.

Integrantes de la Fuerza de Tarea Genaro Codina, conformada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, han acudido a los municipios de Tepechitlán y Miguel Auza, en donde han brindado apoyo.

Reyes Mugüerza mencionó que, desde el inicio de la temporada de lluvias, por disposición del Gobernador, la Fuerza de Tarea Genaro Codina se mantiene atenta las 24 horas del día y en constante evaluación del incremento de niveles de agua en ríos, arroyos y presas, apoyados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza recorrido en zonas propensas a encharcamientos e inundaciones, como medida preventiva y, en casos necesarios, realizar limpieza de alcantarillas.

Todas las situaciones de riesgo se atienden y se mantienen habilitados los albergues temporales dispuestos en los municipios para apoyar a la ciudadanía que así lo requiera.

