Proponen eliminar IVA a anticonceptivos

Zacatecas, Zac.- Geovanna Bañuelos propone gravar con una tasa del 0% los métodos anticonceptivos como el condón masculino y femenino; pastillas anticonceptivas y la anticoncepción de emergencia, para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Al fundamentar la iniciativa que busca adicionar un inciso k) al artículo 2o.-A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que el objetivo es establecer que dichos insumos de salud no se traten como bienes de lujo, sino como herramientas indispensables para la prevención, la autonomía personal y la equidad social.

La legisladora por Zacatecas resaltó que el acceso a los métodos anticonceptivos constituye un pilar fundamental de la salud pública y del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

“Son herramientas que empoderan a las personas al permitirles planificar su vida, decidir sobre su futuro y reducir riesgos sanitarios que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres”, mencionó Geovanna Bañuelos.

Sin embargo, sostuvo que en México persisten barreras económicas que limitan su adquisición, particularmente para los sectores más vulnerables de la población, donde un gasto adicional, aunque parezca mínimo, puede marcar la diferencia entre acceder o no a estos insumos básicos de salud.

En este sentido, Geovanna Bañuelos enfatizó que su propuesta no significa un simple ajuste técnico en la legislación tributaria, sino que representa un paso contundente para reconocer que los anticonceptivos no son bienes de lujo.

“Al eliminar el IVA a los anticonceptivos, se reduce de manera directa el costo de condones, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia, facilitando que más personas, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad, puedan utilizarlos sin que el precio se convierta en un obstáculo. Esta medida es, por tanto, un catalizador de inclusión y equidad”, aseveró.

Y subrayó que el propósito de la reforma fiscal no se agota en una modificación tributaria, sino que busca generar un cambio estructural en las condiciones de acceso a la salud sexual y reproductiva.

Además, dijo que la importancia de la iniciativa radica en los múltiples beneficios sociales, económicos y de salud que genera, como el impacto preventivo que se traduce en la reducción de embarazos no planeados y abortos inseguros, lo que a su vez disminuye los riesgos para la salud física y emocional de las personas.

“Con esta iniciativa, el Partido del Trabajo reafirma con esta propuesta su compromiso con la justicia social, con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un país más igualitario”, afirmó Geovanna Bañuelos.