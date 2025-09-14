Inteligencia humana y habilidades blandas, claves del futuro laboral

UAG realiza su Expo Empleo 2025 con el objetivo de acercar a los estudiantes con el mundo laboral, con empresas nacionales e internacionales

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) realizó la Expo Empleo 2025, un evento diseñado para acercar a los estudiantes a las oportunidades del mundo laboral.

La jornada se llevó a cabo en el aula Hermann Neuberger, y combinó actividades presenciales y virtuales, así como conferencias enfocadas en potenciar las habilidades profesionales de los jóvenes.

Durante la inauguración, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, destacó la relevancia de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial y cómo las habilidades blandas se convierten en un diferenciador clave en el ámbito laboral.

“La inteligencia artificial no podrá desplazar a la inteligencia humana, pero las inteligencias humanas que utilizan la inteligencia artificial sí van a desplazar a aquellas que no lo hagan”, señaló el Dr. Petersen.

Asimismo, advirtió que, aunque se espera que el 60% de los empleos actuales desaparezcan en los próximos 10 años, surgirán nuevas oportunidades laborales derivadas de los avances tecnológicos.

“La tecnología evoluciona a pasos acelerados, el Internet tardó 10 años en llegar a 100 millones de personas, mientras que ChatGPT lo logró en apenas 2 meses. Sin embargo, la empatía y la cercanía que genera la relación humana siguen siendo insustituibles”, añadió.

Explorando oportunidades laborales

Por su parte, la Lic. Rosa María Hernández, Coordinadora de Inmersión Laboral e Impulso Profesional de la UAG, invitó a los estudiantes a explorar los stands virtuales y aprovechar las oportunidades laborales ofrecidas por las empresas participantes.

“La Expo Empleo es una plataforma para que tracen su camino profesional y descubran los espacios donde podrán desarrollarse y aportar al mundo laboral”, afirmó.

En total, 97 empresas participaron en la expo y ofrecieron más de 268 vacantes, entre ellas Ferromex, BanBajío, HP, Jabil, Hospital Real San José, Laboratorios Pisa, GNP Seguros, P&G y la Bolsa de Trabajo UAG.

Además, se impartieron cuatro conferencias especializadas a cargo de Laboratorios Pisa, TATA TCS, Innovarum Technologies e IHG, enfocadas en brindar herramientas para el desarrollo profesional y la empleabilidad de los estudiantes.

Con la Expo Empleo 2025, se refuerza el compromiso con el desarrollo profesional de los estudiantes, a través de un espacio donde el talento y las oportunidades laborales se encuentran en un mismo lugar.