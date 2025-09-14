Realizarán esterilizaciones caninas y felinas en Pinos, Sombrerete y Noria de Ángeles

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de llevar servicios de calidad a cada punto de la geografía zacatecana, y fomentar el cuidado de las mascotas, personal de la Secretaría de Salud (SSZ) visitará tres municipios durante la semana que está por iniciar.

La Brigada Permanente de Esterilización Canina y Felina llegará el 15 de septiembre a la comunidad de Ojo de Agua de la Palma, mientras que el miércoles 17 arribará a Estancia de Guadalupe, ambas pertenecientes al municipio de Pinos.

El jueves 18 la cita será en el Auditorio Municipal de Sombrerete, para concluir el viernes 19 en el Centro de Salud de Noria de Ángeles. Es importante recordar que todos los procedimientos que se ofrecen son totalmente gratuitos.

