Inician funciones nuevas Juezas y Jjueces en los Distritos Judiciales

Zacatecas, Zac.- En un ejercicio de unidad institucional, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Carlos Villegas Márquez, la Consejera Norma Esparza Castro, Presidenta del Órgano de Administración Judicial, así como Consejeros y Magistrados integrantes del Pleno encabezaron los actos de inicio de funciones de nuevas Juezas y Jueces en los Distritos Judiciales de la entidad.

En el Distrito Judicial de la Capital, el Presidente Villegas Márquez, acompañado por la Magistrada de la Segunda Sala Penal, Oyuky Ramírez Burciaga, dio la bienvenida al Juez Fernando Villalpando, quien asumió funciones en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. En este marco, se destacó la importancia de la coordinación y del compromiso colectivo para garantizar una justicia cercana, confiable y con pleno respeto al Estado de Derecho.

Posteriormente, en compañía de las Magistradas de la Primera Sala Penal, Verónica Muñoz Robles y Angélica Castañeda Sánchez, se refrendó el respaldo institucional en los Distritos Judiciales de Calera y Fresnillo, donde iniciaron funciones nuevas Juezas y Jueces.

En el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Calera asumieron funciones las Juezas Blanca Llulisa Cardona Maldonado e Hilda del Carmen Hernández Esquivel.

Por su parte, en el Distrito Judicial de Fresnillo iniciaron funciones los Jueces Cristian Evelio Medellín Moreno y Victoria Cabral Pinedo en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.

De igual manera, se formalizó el inicio de labores del Juez René Saucedo Dévora en el Juzgado Penal del Sistema Tradicional de la Región Norte.

Asimismo, con la presencia de la Consejera Martha Elena Berumen Navarro y del Consejero Eliobardo Romero Badillo, junto con las Magistradas de la Primera Sala Penal, se llevó a cabo la toma de posesión de la Licenciada Alejandra Sepúlveda Jiménez, como Jueza del Juzgado Tercero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital.

Durante estos actos conjuntos, se expresó el reconocimiento institucional a la labor de las nuevas juezas y jueces, exhortándoles a ejercer su función con imparcialidad, profesionalismo y sensibilidad hacia la sociedad.

Con estas designaciones, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas reafirma su compromiso colectivo con el fortalecimiento de la función jurisdiccional, consolidando un modelo de justicia que responde a las necesidades de la ciudadanía con responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.