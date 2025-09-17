Pronostican lluvias fuertes para los próximos cuatro días

Zacatecas, Zac.- Durante los próximos cuatro días, se pronostican para la entidad lluvias con intervalos de chubascos y chubascos con lluvias puntuales fuertes, por lo que la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias, sobre todo en los municipios en donde se ubican arroyos y ríos importantes.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo a las disposiciones del titular del Poder Ejecutivo, la Fuerza de Tarea Genaro Codina se mantiene en alerta para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse, con el propósito de brindar auxilio a la población.

A la ciudadanía le recordó que los refugios temporales que se instalaron para esta temporada de lluvias siguen habilitados y destacó la estrecha coordinación que se mantiene con autoridades municipales, a fin de brindar respuesta rápida a cualquier emergencia.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Gallardo Álvarez, informó que las lluvias forman parte de los remanentes de Mario, que interactúan con una vaguada de altura que generará lluvias y rachas de viento fuertes.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles y jueves se esperan intervalos de chubascos con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros.

Mientras tanto, para el viernes y sábado, se contempla la presencia de chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos de 30 a 50 kilómetros.

Finalmente, Gallardo Álvarez recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos que se emiten a través de redes sociales.