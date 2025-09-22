Aprende a analizar y diseñar soluciones tecnológicas para toda organización

Estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales Online que te dará sólidas bases en programación, redes, bases de datos y sistemas operativos, entre otras habilidades

El mundo actual demanda profesionales capaces de liderar la transformación digital y responder a los retos tecnológicos que enfrentan las empresas y organizaciones.

La Ingeniería en Sistemas Computacionales en línea es un programa diseñado para formar expertos en el uso, desarrollo y gestión de tecnologías de la información (TI), con una visión estratégica para impulsar la innovación y la competitividad en diversos sectores.

Este programa se imparte completamente en línea bajo un esquema cuatrimestral, con una duración de 12 cuatrimestres (4 años). Su formato flexible permite a los estudiantes equilibrar sus estudios con su vida personal y laboral, sin comprometer la calidad de su formación académica.

El egresado de esta carrera contará con una sólida base en programación, redes, bases de datos y sistemas operativos, así como en el análisis y diseño de soluciones tecnológicas para organizaciones de cualquier tamaño.

Además, estará preparado para desarrollar proyectos innovadores y sostenibles que contribuyan al crecimiento económico del país mediante el uso estratégico de las TI.

A quién va dirigido

Este programa está dirigido a quienes disfrutan de las ciencias exactas, la informática y la tecnología, así como a quienes desean aplicar el razonamiento lógico y matemático para resolver problemas complejos y mejorar la productividad de las empresas.

Si te interesa la innovación y buscas un camino profesional con alta demanda laboral, esta carrera es para ti.

Uno de los principales beneficios de estudiar este programa es su colaboración académica con Arizona State University (ASU). Gracias a esta alianza, los planes de estudio están enriquecidos con contenidos de clase mundial que garantizan una preparación actualizada y competitiva.

Además, tendrás la oportunidad de revalidar hasta 2 materias de la licenciatura para acelerar tu camino hacia una maestría en la Thunderbird School of Global Management de ASU, ya sea en formato presencial o en línea.

Gran experiencia

La experiencia académica se enriquece también con el apoyo del Success Center de la UAG, un espacio de coaching profesional que acompaña a los estudiantes para potenciar sus habilidades y maximizar sus oportunidades en el mercado laboral.

La flexibilidad del modelo en línea permite adaptar la trayectoria académica a tus necesidades personales y profesionales, ofreciendo una educación que se ajusta a tu ritmo sin perder calidad ni profundidad.

Estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales en línea te abrirá las puertas a un futuro lleno de oportunidades en el campo tecnológico, uno de los más dinámicos y mejor remunerados a nivel global, sé parte de esta trasformación en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).