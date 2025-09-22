Saldo blanco en Feria de Fresnillo 2025

Fresnillo, Zac.- La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, informó que hubo saldo blanco en la realización de la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2025.

El mandatario estatal indicó que este modelo de seguridad ha mostrado avances progresivos en materia de seguridad y ahora se proyecta como protocolo permanente para los eventos masivos importantes en los municipios principales.

Destacó que en el desarrollo de las fiestas feriales, del 21 de agosto al 2 de septiembre, se tuvo una coordinación institucional que permitió la realización de un evento familiar, alegre y sin incidentes.

El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, dijo que la Feria concluyó con un saldo blanco y una reducción del 71 por ciento en delitos con respecto al año anterior.

Detalló que en el operativo participaron 395 elementos diarios para resguardar a los 309 mil 500 asistentes que acudieron a disfrutar el evento.

El estado de fuerza total consistió en 52 unidades de seguridad que operaron las 24 horas del día, con corporaciones que incluyeron al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Fresnillo, Metropol, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, además de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La estrategia de seguridad se basó en la implementación de tres cinturones estratégicos, estructura que permitió mantener un entorno controlado tanto al interior del recinto como en las vías de acceso, así como en los puntos de entrada y salida del municipio, lo que ofreció seguridad, incluso a quienes cruzaban por Fresnillo.

Los equipos fueron conformados por ocho elementos que realizaron en total 1 mil 428 recorridos y rondines preventivos constantes en áreas clave como entradas, salidas, zonas comunes, áreas de juegos, zonas de eventos y áreas aledañas.

Para la vigilancia y prevención se utilizó tecnología de monitoreo en tiempo real a través del C4, reforzado con el C5 Metropolitano y el C5i, acciones que se complementaron con el uso de drones tácticos de corto alcance, drones estratégicos de largo alcance, así como vuelos de helicópteros para patrullaje preventivo y de disuasión.

Durante la feria se registró una afluencia vehicular de 15 mil 180 automóviles en la zona de estacionamientos, sin que se reportaran incidentes significativos.

En total, se efectuaron 32 detenciones por faltas administrativas, entre las que se mencionan la realización de necesidades fisiológicas en lugares no establecidos, intentos de riña o negarse a pagar cuentas en establecimientos.

El Vicefiscal de Apoyo Procesal, Juan Carlos Valdivia Meraz, y el Vicefiscal Distrital de Fresnillo, Rey Yair Ponce Navarro, en representación de la de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informaron que como resultado de este periodo, no se registraron carpetas de investigación por delitos de alto impacto, únicamente se integraron algunas relacionadas con riñas menores en el interior del cerco ferial.

Eficacia de la coordinación institucional

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó que este resultado refleja la eficacia de la coordinación interinstitucional, “aquí se demuestra que, a través del trabajo interinstitucional, cuando no existen actores políticos que traten de poner primero otro interés que no sea la gente, incluso en eventos masivos, se puede tener un control y una reacción inmediata”.

Casos de menores extraviados fueron atendidos de forma inmediata, se logró su pronta localización y entrega a los padres, lo que evidenció la capacidad de reacción de las corporaciones, resultado que muestra que la ciudadanía recupera la cotidianidad y avanza en el proceso de pacificación.

Fresnillo, municipio seguro y tranquilo

El Presidente Municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, destacó que la coordinación interinstitucional con el Gobierno del Estado y la Federación ha permitido brindar paz, tranquilidad y estabilidad social al municipio, lo que se reflejó en el éxito de la Feria.

Subrayó que el trabajo conjunto permitió que esta feria recibiera visitantes de estados como Durango, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, quienes constataron que Fresnillo es hoy un municipio seguro y tranquilo.