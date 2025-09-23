Aprende a desintoxicar el cuerpo da manera natural

Debes tener cuidado con las dietas y productos detox porque no están respaldados científicamente

Por Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Con la llegada del verano es muy común escuchar la popularidad de las dietas detox. En redes sociales y diferentes medios de comunicación puede haber información que sugiere el consumo de jugos verdes, dietas líquidas o iniciar retos que prometen limpiar tu cuerpo en tan solo unos días y dejar tu abdomen plano listo para las vacaciones que se aproximan. Pero ¿tu cuerpo realmente necesita desintoxicarse?

Siempre es necesario cuidarte para tener una mejor calidad de vida, pero no con fórmulas mágicas porque el cuerpo humano mediante el hígado, los riñones, los pulmones, la piel y el intestino es capaz de depurar lo que no necesitas, ya que los órganos realizan ese trabajo automáticamente. Para ello, no es necesario tener una dieta restrictiva o alimentarte a base de jugos, pero si es necesario fortalecer tu cuerpo mediante adecuados hábitos de vida.

En el mercado existe una gran cantidad de productos que se ofertan con la palabra detox, sin embargo, no tienen un respaldo científico, su consumo puede resultar nocivo para cierta población y al no tener investigación de respaldo, se desconocen los posibles efectos secundarios que pueden causar en la salud de los consumidores. Además, existen diferentes prácticas que no son tan saludables como realizar dietas extremas con pocas calorías y que pueden ocasionar deficiencias nutricionales a mediano plazo. También, existe la creencia que realizar lavados intestinales puede ayudar a perder peso, sin embargo, realizar esto altera tu salud digestiva.

La buena noticia es que la ciencia respalda algunas estrategias que son fáciles de aplicar y te harán dar los primeros pasos para comenzar el cambio, como:

Incluir frutas y verduras enteras todos los días en tu alimentación, éstas traen grandes beneficios por su contenido alto en fibra. Puedes incluir snacks con betabel, brócoli, manzana o cualquier otro tipo de frutas enteras y así asegurarás que la fibra está actuando de manera adecuada en tu digestión.

Evita consumir alcohol. Cuando tu cuerpo está expuesto al alcohol, es el hígado quien lo procesa, por lo que el verdadero reto detox será dejar de consumirlo.

Reduce el consumo de ingredientes como grasas trans, jarabe de maíz de alta fructosa y aditivos que ocasionan la aparición de hígado graso.

Hidrátate adecuadamente con agua natural. El agua simple es la mejor bebida que puedes utilizar para mantener a tu cuerpo hidratado y cuidar de tus riñones. Evita todas las bebidas que tengan algún sabor, color y sobre todo bebidas energéticas y azucaradas.

Realiza 30 minutos de actividad física al día. Mantenerte en movimiento hará que tu cuerpo esté en un mejor estado de salud y con ello se previenen muchas enfermedades como el hígado graso no alcohólico.

Asegúrate que tus músculos se encuentren en los indicadores adecuados para tu edad y que la cantidad de grasa en tu cuerpo no sea excesiva.

Recuerda que debes evitar consumir los productos o retos que prometen ser detox y que te ponen metas de corto plazo para modificar tu cuerpo. Lo más importante es no arriesgar tu salud y acudir con profesionales que puedan adaptar estrategias a tu estilo de vida.

Mantener tu cuerpo en forma es posible, sin tener dietas restrictivas, sentir hambre o gastar tu dinero en productos que no está demostrado que funcionan. Acércate con nutriólogos que puedan ayudar a alimentarte mejor.

Confía en el proceso, este verano no necesitas transformarte, da el primer paso para seguir construyendo salud todos los días del año. El verano no es la meta, es solo una estación; recuerda que tu bienestar será para toda la vida.

