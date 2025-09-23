Concluye regularización de 63 transmisiones de concesiones

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila concluyó de manera formal el Proceso de Regularización de Transmisiones de Concesiones, con la entrega de 63 documentos en diversas modalidades. De esta manera brinda certeza jurídica a cientos de familias y da fin a un rezago acumulado desde el año 2013.

Se trató de la quinta entrega de concesiones, que incluyó un total de 63 transmisiones, distribuidas en 36 por fallecimiento, 17 por cesión de derechos en la modalidad taxi, cinco por cesión de derechos en grúa-carga liviana, dos por incapacidad física y tres por reposición.

El mandatario estatal subrayó que este rezago representaba un problema grave de certeza jurídica para los concesionarios, ya que año con año las solicitudes se acumulaban sin avances en los procedimientos.

Adelantó la creación de instrumentos jurídicos que sancionen al propio gobierno en caso de incumplir con la entrega oportuna de trámites de concesión y anunció un registro de beneficiarios para facilitar la transmisión de derechos sin burocratismo excesivo, “voy a generar un instrumento, un empadronamiento de beneficiarios de los concesionarios de taxis y de autotransporte en Zacatecas”.

En materia de modernización vehicular, el Gobernador David Monreal Ávila informó que actualmente circulan 200 taxis nuevos, modelo 2024-2025 y autorizó 100 apoyos más de 100 mil pesos cada uno a fin de que los concesionarios renueven sus unidades.

El esquema, detalló, permitirá que quienes entreguen un vehículo antiguo reciban un estímulo económico y completen la diferencia con las agencias automotrices.

Asimismo, adelantó la próxima entrega de 50 nuevas concesiones, como parte de un proceso gradual que garantiza orden y respeto al sector, “no voy a liberar una sola concesión que altere o que riña con los intereses de quienes ya están trabajando”.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que este es un acto de justicia social, ya que al inicio de la actual administración estatal, se detectó un rezago de casi 300 solicitudes pendientes de transferencia de concesiones, casos que se mantenían sin solución debido a la falta de trámites concluidos por fallecimiento de los titulares originales o cesiones de derechos no reconocidas oficialmente.

Precisó que no se trata de concesiones nuevas, sino de transferencias legítimas que se encontraban en incertidumbre jurídica, sobre las cuales tendrán la garantía de que la concesión es regular y está debidamente regulada por el Gobierno de Zacatecas.

A nombre de los beneficiarios, Gerardo Báez Ordóñez, reconoció la sensibilidad y el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, al garantizar certeza jurídica y patrimonio para cientos de familias zacatecanas que, durante más de una década, enfrentaron rezagos y trámites burocráticos sin solución.

Dio lectura a un escrito de su hermana Gisela Báez, la real transmisora de la concesión, quien recordó que el trámite inició en 2013, tras el fallecimiento del titular de la concesión, y durante 12 años enfrentó un calvario tormentoso de burocratismo, vueltas y mala organización, “hoy, 12 años después, gracias a la decidida disposición de nuestro Gobernador David Monreal Ávila, recibimos el documento que ampara la certeza jurídica”.

En el evento estuvieron presentes también las secretarias de Educación, Gabriela Evangelina Pinedo Morales; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luz Eugenia Pérez Haro, y el Subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo.