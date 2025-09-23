Destruyen campamento de delincuencia organizada en Villanueva

Villanueva, Zac.- En el marco de las acciones implementadas para continuar con la pacificación de Zacatecas, efectivos de las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron la localización y destrucción de un campamento utilizado por un grupo de la delincuencia organizada, en la zona serrana limítrofe entre Villanueva y Huejúcar, Jalisco.

El hallazgo fue resultado de los patrullajes de disuasión, prevención y localización, realizados por la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y el Grupo de Operaciones Rurales de Zacatecas (GORUZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante los recorridos en los municipios de Villanueva y Tabasco, así como en la zona serrana de Huejúcar, se detectó un sitio con características que evidenciaban su uso como punto de operación de un grupo generador de violencia.

En el lugar fueron localizadas casas de campaña, cobijas y víveres, artículos de uso personal, entre otros indicios. El campamento fue destruido en su totalidad, evitando que pudiera seguir siendo utilizado con fines delictivos.

Las Fuerzas de Seguridad reiteran que este tipo de acciones forman parte de la estrategia conjunta para fortalecer la tranquilidad en la región, al debilitar las estructuras logísticas de los grupos delictivos y reforzar la seguridad de la población.