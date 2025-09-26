Colaboran Zacatecas y Jalisco con acciones de búsqueda en vida

Zacatecas, Zac.- Autoridades de Zacatecas y Jalisco y un colectivo de esa entidad federativa llevaron a cabo, durante la presente semana, una búsqueda en vida individualizada en diversos centros penitenciarios del estado.

Personal de las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas de ambas entidades, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, recorrieron los Centros de Reinserción Social de Jerez, Fresnillo, Calera de Víctor Rosales y el Cerereso Femenil de Cieneguillas.

También, informó el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, durante su estancia en Zacatecas, las y los representantes de 10 familias verificaron información y llevaron a cabo pega de cédulas en las calles 5 Señores, Celaya y Avenida San Marcos de la capital, así como en la colonia Villas de Guadalupe

Además, como parte de la jornada de actividades desarrolladas en Zacatecas, estuvieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde se hizo una proyección de personas no identificadas y revisaron objetos personales con el propósito de encontrar indicios que les permitan acceder a la justicia y la verdad.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que estas acciones son parte de la coordinación y colaboración que se mantiene entre ambos estados.

El propósito fundamental es contribuir para que las familias, cuyo ser querido se encuentra desaparecido o no localizado, tengan acceso a la justicia y a la verdad, explicó.

Refrendó también el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada y brindar el apoyo necesario a los colectivos de búsqueda de Zacatecas y de las entidades que requieran de la colaboración de este estado.

Durante los recorridos, se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.