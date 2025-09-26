Investigador de la UA Zacatecas destaca en el Congreso CIEDARH

Zacatecas, Zac.-El Dr. Huizilopoztli Luna García, docente investigador de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), coordinador del Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Experiencia de Usuario (LITUX) y líder del Cuerpo Académico UAZ-CA-231 Tecnologías Emergentes de Comunicaciones y Cómputo, participó activamente en el VI Congreso Internacional CIEDARH: “Convergencias para el Desarrollo Sostenible del Territorio”, organizado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, Colombia. El congreso se realizó los días 16,17 y 18 de septiembre de 2025.

En este marco académico, el Dr. Luna impartió la Conferencia Magistral “El Futuro de la Educación: Inteligencia Artificial e Interacción Humano-Tecnología” y dirigió el taller especializado “Procesamiento y Análisis de Datos Aplicado en Educación”, consolidando la presencia de la UAZ y del LITUX como referentes en innovación educativa, inteligencia artificial y tecnologías inmersivas.

Esta destacada participación fortalece los lazos de colaboración académica internacional y reafirma el compromiso del Laboratorio LITUX de la UAZ con la construcción de una educación inclusiva, sostenible y orientada hacia el futuro.