Transformación digital aumenta necesidad de expertos en seguridad informática

La transformación digital ha incrementado la necesidad de profesionales capaces de diseñar sistemas que combinen la electrónica con la protección de datos.

La Ingeniería en Electrónica y Ciberseguridad en línea, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), está diseñada para formar expertos que desarrollen, gestionen y automaticen proyectos enfocados en la seguridad de la información y la implementación de soluciones tecnológicas en distintos entornos industriales.

Este programa académico se imparte completamente en línea, con un plan cuatrimestral de 12 periodos (4 años), lo que permite a los estudiantes avanzar de manera flexible. La modalidad en línea facilita equilibrar la vida profesional, personal y académica, sin perder calidad en la preparación.

El perfil de ingreso está dirigido a jóvenes y profesionales interesados en interpretar y comunicar mensajes mediante la tecnología, así como en diseñar soluciones electrónicas y de redes que impulsen la transformación digital. Se trata de un programa ideal para quienes disfrutan innovar, resolver problemas y liderar proyectos relacionados con la seguridad informática.

Oportunidades laborales

Al egresar, los Ingenieros en Electrónica y Ciberseguridad estarán capacitados para diseñar, integrar, gestionar y automatizar proyectos de sistemas electrónicos y de ciberseguridad, brindando respuestas efectivas a los retos que enfrentan empresas, instituciones y sectores industriales.

Esta formación abre oportunidades en áreas estratégicas como la administración de redes, la protección de datos, la automatización de procesos y el desarrollo de sistemas que garanticen la seguridad e integridad de la información.

Ventajas de estudiar la Ingeniería en Electrónica y Ciberseguridad en línea en la UAG

Uno de los beneficios es que el plan de estudios está enriquecido con contenido de Arizona State University (ASU) y brinda la oportunidad de revalidar materias equivalentes para cursar un posgrado en la Thunderbird School of Global Management.

Agregado a ello, los estudiantes reciben acompañamiento profesional a través del Success Center (Centro para el Éxito Profesional), lo que asegura apoyo continuo en su camino académico y laboral.

Profesionales de impacto global

La Ingeniería en Electrónica y Ciberseguridad en línea combina lo mejor de dos mundos: la formación técnica en sistemas electrónicos y la especialización en seguridad digital, una de las áreas más demandadas a nivel global.

Su función es preparar a profesionales que no solo protejan la información, sino que impulsen la innovación tecnológica con soluciones sostenibles y eficientes.

Conoce más sobre la Ingeniería en Electrónica y Ciberseguridad en línea para formarte como un líder innovador capaz de transformar el futuro digital.