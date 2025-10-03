Bloqueos carreteros y autos incendiados en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Durante la madrugada de este viernes 3 de octubre, se registraron bloqueos e incendio de vehículos en las diversas carreteras del estado, que dejaron incertidumbre en la ciudadanía e incontables daños materiales.

En un comunicado, la Guardia Nacional confirmó que dichos bloqueos, provocados por integrantes de la delincuencia organizada tuvieron lugar en las siguientes carreteras:

* Estación Sombrerete, Zac., carretera zacatecas- Durango, km 141, 12 vehículos incendiados.

* Estación Fresnillo, Zac., carretera zacatecas- Durango, km. 054+300, 16 vehículos incendiados.

* Estación Río grande carretera Ent. La Chicharrona- Cuencamé, km 50, 1 vehículo incendiado.

* Estación Concepción del Oro, Zac., carretera Zacatecas- Saltillo, km 212, 4 vehículos incendiados.

* Estación Jerez, Zac., carretera Guadalajara- Malpaso, km 273, 2 vehículo incendiado.

* Estación Zacatecas, Zac., carretera zacatecas- Durango, km 27, 1 vehículo incendiado.

* Estación Zacatecas, Zac., carretera Zacatecas- Aguascalientes, km 70, 1 vehículo incendiado.

* Estación Fresnillo, Zac., carretera Zacatecas – Durango, km 57 a la altura de la caseta de Morfin Chávez, quema de casetas de peaje.

Según información proporcionada por el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la situación está controlada y a las 9:00 de la mañana, la mayoría de las carreteras se encontraba ya con movilidad vehicular.

*