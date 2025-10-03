Estudiantes UAZ participan en promocional de Festival de Día de Muertos 2025

Zacatecas, Zacatecas.- Con entusiasmo y compromiso, estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), participaron activamente en la filmación de la campaña promocional del próximo Día de Muertos Zacatecas 2025.

Los alumnos de quinto semestre de Animación Sociocultural y Escenificación Turística, junto con los de tercer semestre de Tendencias Actuales del Turismo, colaboraron bajo el liderazgo de las docentes investigadoras Magali Navarro Flores y Olga Vera Díaz.

Su participación refleja el espíritu colaborativo y creativo de la comunidad universitaria, aportando ideas y energía para posicionar a Zacatecas como un destino atractivo para nuevos segmentos de mercado y visitantes nacionales e internacionales. Esta iniciativa también busca fortalecer el sentido de pertenencia y el disfrute de la población local.

La actividad se alinea con el compromiso institucional de la UAZ de responder a las necesidades de la comunidad, promoviendo el desarrollo económico y el enriquecimiento cultural de la región a través del turismo con identidad.