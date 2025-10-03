Organiza Medicina UAZ jornada de salud mental

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (llevará a cabo la Jornada de Salud Mental, así lo expuso el director Héctor Rosales González.

Destacó que el lema de este año es “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, por lo que parte de las actividades contempla una Mesa Redonda ¿Qué es la vida saludable? Donde se contará con la presencia de la doctora Olga Patricia García Jiménez, quien pertenece a la Secretaría de Salud de Zacatecas, así como la participación de la secretaria académica de la unidad, Adriana Noriega Maldonado.

Por otra parte, comentó Rosales González se tendrán cinco talleres dirigidos tanto a docentes y estudiantes no sólo de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, sino toda la comunidad universitaria.

“Con esto tendremos visibilizarían sobre la importancia de tener un bienestar emocional y psicológico y asimismo promover acciones donde rompamos el estigma y reconocer a través de la vulnerabilidad compartida como generar ambientes donde podamos apoyar, comprender y ayudar, así como tejer redes de apoyo”.

Advirtió el director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, que ya se tiene un esquema para realizar un protocolo de apoyo a la comunidad universitaria, sin embargo, se pretende generar nuevas acciones desde esta unidad.