Celebran Día Internacional de los Animales en el Zigzag

hace 12 horas

Zacatecas, Zac.– En el marco del Día Internacional de los Animales, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zigzag, realizó una jornada especial dedicada al cuidado, respeto y bienestar de los animales de compañía, promoviendo la empatía y la convivencia familiar.

El evento estuvo encabezado por el director general del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, y la directora del Zigzag, Sahara del Río Venegas, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la conciencia social sobre la protección animal, así como de fomentar una cultura de paz y bienestar entre las familias zacatecanas

Con el lema “Cambia alimento por Ciencia”, el Zigzag se convirtió en un punto de encuentro donde niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de experiencias interactivas, compartieron con sus mascotas y aprendieron sobre el respeto hacia los seres vivos.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades educativas y recreativas, entre ellas:

* Charlas sobre bienestar animal y conservación.

* Demostraciones de entrenamiento canino.

* Espacios de adopción y stands de asociaciones protectoras.

* Dinámicas de empatía con animales rescatados y sobrevivientes.

* Recorridos libres por el Zigzag y actividades lúdicas para toda la familia.

Todo el alimento recabado será entregado a asociaciones locales que trabajan en el rescate y protección animal, como Lazos Caninos Zacatecas, Serch Rescata, Kerubines Peludos y Dog Love Zacatecas.

Además, el emprendimiento Be Doggy colaboró en la realización de esta iniciativa con el propósito de reforzar el mensaje de responsabilidad y amor hacia los animales de compañía y regaló galletas a todas las mascotas que acudieron al evento.

Esta jornada permitió que varios visitantes ofrecieran un nuevo hogar a perros y gatos rescatados por las asociaciones participantes, a través del proceso de adopción responsable.

Con esta celebración se reafirma el compromiso del Gobierno de Zacatecas con la educación científica y la formación en valores, promoviendo un entorno donde el conocimiento, la empatía y el bienestar convivan de manera armoniosa.

