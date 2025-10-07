Pleno del Tribunal Superior de Justicia acuerda acciones para transitar a la justicia en línea

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de generar mayores conexiones de acceso a la justicia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó el Proyecto de Acuerdo por el que se implementará la figura de las notificaciones electrónicas en las materias civiles y familiares, como una herramienta que estará a disposición del gremio de abogadas y abogados litigantes para el trámite de los juicios.

En sesión ordinaria del Pleno del TSJEZ, que preside el Magistrado Carlos Villegas Márquez, se discutieron los beneficios que esta herramienta brindará a las partes involucradas en un juicio mediante las disposiciones que la ley permite en ciertas condiciones para el acceso a la justicia y qué gracias a la inmediatez de conocer el estado de los procesos, se irá adoptando en el esquema de la implementación de la Reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

De igual manera, el Pleno del TSJEZ acordó la celebración de un Convenio con el Poder Judicial de Jalisco para ingresar a la Plataforma de Exhortos en Línea, un sistema digital que permite la recepción, remisión y devolución de exhortos y despachos electrónicos para todas las materias y que beneficiará de manera especial a usuarios que radican en el extranjero, pues será a través de este sistema que cumplan con las solicitudes formales que realice una persona juzgadora o tribunal para ejecutar un acto procesal en el que se vea involucrado.

En este sentido, el Magistrado Carlos Villegas consideró un avance urgente y necesario que ahorrará tiempo a justiciables y tribunales, asegurando que actuaciones como notificaciones, citaciones y recepción de medios de prueba, entre otras actividades puedan cumplirse conforme a los requisitos formales establecidos en la ley, además señaló que otras entidades federativas como Nayarit, Durango y Oaxaca ya forman parte de este Convenio para la creación de una plataforma nacional.

Finalmente, el Honorable Pleno analizó los avances que se han propiciado para el acto protocolario de entrega – recepción al Tribunal de Disciplina Judicial, como lo establece la Ley a raíz de la Reforma al Poder Judicial y como en su momento se realizó ante la creación del Órgano de Administración Judicial, bajo un esquema que se ha trabajado con el Órgano Interno de Control.