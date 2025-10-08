Con motivo del 46 Aniversario del Teleférico Zacatecas realizan concurso de fotografía

Zacatecas, Zac.- Con motivo del 46 Aniversario del Teleférico Zacatecas, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, dio a conocer la convocatoria para participar en el Concurso de Fotografía alusivo a esta icónica obra turística, con una bolsa total de premios de 10 mil pesos.

Gracias al impulso de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, este certamen busca fomentar la participación ciudadana y rescatar memorias significativas en torno al teleférico, a través de tres categorías: fotografía más antigua, fotografía familiar y fotografía representativa del Teleférico.

Podrán participar todas las personas mayores de edad. En la categoría de fotografía familiar, se solicita que la persona inscrita aparezca en la imagen, representando la unión y la convivencia familiar.

Para la fotografía representativa del teleférico, se recibirán imágenes tomadas desde diferentes ángulos de la ciudad, que incluyan paisajes, fachadas o elementos urbanos, donde el teleférico sea el eje central.

En cuanto a la fotografía más antigua, la persona concursante también deberá aparecer en la imagen, como parte de un recuerdo entrañable.

El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera virtual; se deberán enviar las fotografías al correo electrónico: [email protected] y la premiación simbólica se realizará el jueves 23 de octubre, en las instalaciones del Teleférico Zacatecas, como parte de las actividades conmemorativas del aniversario.

Los premios se distribuirán de la siguiente manera: 4 mil pesos para la mejor fotografía familiar, 3 mil pesos para la fotografía más antigua y 3 mil pesos para la fotografía representativa del teleférico. Además, todas las personas participantes recibirán una constancia de participación.

El jurado tomará en cuenta criterios como la ejecución técnica, precisión, proyección visual, autenticidad, originalidad, así como la representación histórica y cultural contenida en cada imagen.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso con la promoción de la cultura, el arte y la identidad social, al tiempo en que fortalece los vínculos entre la ciudadanía y uno de los principales íconos turísticos del estado.